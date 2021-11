Comment Jay-Z est devenu le premier milliardaire du hip-hop

Les milliardaires reçoivent le traitement True Hollywood Story.

Le tout nouvel épisode de E! série plongera dans la vie et la carrière de Elon Musk, Jay Z et Sara Blakely, qui ont plusieurs choses en commun : ils ont tous fait face à l’adversité et à la tragédie, ce qui a alimenté leur ambition de lutter pour le meilleur.

Jay-Z est peut-être le plus connu des trois magnats des affaires, mais comme le prouve cet aperçu, il a dû faire face à une bataille difficile pour devenir célèbre, sans parler d’amasser des milliards.

Michael Eric Dyson, auteur de Jay-Z: Made in America, décompose tout en nous ramenant d’abord à 1995, lorsque le rappeur « utilise près d’un million de dollars des ventes de rue le long du couloir oriental – de, disons, New York, vous sais, jusqu’au Maryland – pour financer Roc-A-Fella Records. «

Le label sort le premier album de Jay-Z, Reasonable Doubt, l’année suivante.

« Il est arrivé à 23 dans les charts », se souvient Dyson. « Si vous êtes un artiste indépendant, c’est bien, mais si vous êtes Jay-Z, ce n’est pas le cas. »