Comment Jazmine Sullivan a transformé la douleur cancéreuse de sa mère en objectif

Il n’y a pas de pom-pom girl comme maman.

Depuis qu’elle est petite fille, Jazmine Sullivan se souvient de sa mère, Pam Sullivan, faisant tout ce qu’elle pouvait pour que les rêves de sa fille se réalisent.

« Elle a sacrifié d’être à la maison avec son mari, d’être à la maison avec mon frère parce qu’elle m’emmenait toujours à des auditions et à différents endroits », a expliqué Jazmine en exclusivité à E! Nouvelles. « Elle m’a toujours soutenu et le fait toujours. »

Donc, peut-être ne devrait-il pas être surprenant que lorsque Pam a reçu un diagnostic de cancer du sein en 2019, Jazmine soit rapidement passée en mode pom-pom girl pour défendre sa mère.

« Je ne connaissais pas d’autre façon d’être parce que je ne faisais que répéter l’amour qu’elle m’a donné », a-t-elle expliqué. « Je suis passé en mode guerrier, presque en mode maman. Elle disait : ‘Tu me traites comme la fille !’ Quand c’est ta mère, tu ne veux pas les perdre. Tu entres dans un mode que tu ne savais même pas que tu avais. Que dois-je faire pour te protéger et je ferai n’importe quoi et je sacrifierai n’importe quoi . Cela nous a tellement rapprochés de cela. «