Comment je le fais : « J’aime le sexe à 50 ans, je le fais trois fois par jour »

« Trois fois par jour, c’est à peu près notre minimum… » (Photo : Myles Goode/.)

Pour How I Do It d’aujourd’hui, notre série dans laquelle une nouvelle personne nous donne chaque semaine un aperçu de sept jours de sa vie sexuelle, nous entendons Jackie*.

La relation de Jackie avec le sexe a radicalement changé depuis son divorce il y a deux ans.

Avant, elle n’avait été qu’avec un homme, disant qu’elle n’aimait pas le sexe et essayait activement de l’éviter autant qu’elle le pouvait.

Depuis la séparation et le coaching d’autonomisation sexuelle, elle a fait un 180 complet et est « presque toujours excitée ces jours-ci ».

Elle est sortie avec désinvolture pendant un certain temps et a aimé « rattraper le temps perdu ».

Maintenant, Jackie est dans sa première relation post-divorce et veut que sa vie sexuelle « soit aussi excitante qu’elle l’est maintenant, pour toujours ».

Avertissement : Comme vous vous en doutez, le journal de cette semaine contient des détails explicites sur le sexe, il s’agit donc bien de NSFW.

Lundi

Aujourd’hui, je n’étais pas bien et très inhabituellement pas du tout d’humeur pour le sexe. Je ne sors que depuis avril 2021 – je sors pour la toute première fois, en fait.

Pendant ce temps, je suis passé d’avoir eu des relations sexuelles avec un seul homme dans toute ma vie à environ 16 entailles sur mon montant de lit.

Parmi les coups d’un soir, j’ai rencontré un gars du coin. Nous sommes devenus amis avec des avantages et avons commencé à nous voir beaucoup. Et puis très récemment, nous sommes devenus petit-ami et petite-amie, ce qui était des plus inattendus, je peux vous le dire.

Nous avons tous les deux des pulsions sexuelles très élevées, donc je ne suis presque pas d’humeur.

J’espère vraiment que je serai de retour à la normale demain parce que nous avons l’habitude de faire l’amour au moins trois fois par jour, souvent le double. La proximité que cela apporte me manque.

mardi

Je ne vais toujours pas bien, c’est le troisième jour sans sexe, et nous le ressentons vraiment tous les deux. On ne peut même pas s’embrasser car il a un bouton de fièvre.

J’ai remarqué que je ne me sens pas aussi proche de lui. Les baisers font partie intégrante de la façon dont nous montrons notre affection et sont généralement la chose qui déclenchera le sexe. L’un de nous commence généralement à s’embrasser lentement, puis cela deviendra plus chaud jusqu’à ce que nous nous arrachions mutuellement nos vêtements.

Quand je tombe malade et que ma libido disparaît, je crains que ce soit à nouveau parti pour de bon., et je crains que mon petit ami ne se fâche contre moi. C’est un vieux bagage de mon ex, qui était très passif-agressif au cours des dernières années, surtout quand il devait faire des trucs pour moi.

Ce qui est bien dans cette relation actuelle, c’est que nous parlons de ce que nous ressentons, alors je lui ai fait part de mes inquiétudes et il m’a rassuré. C’est vraiment un gars adorable.

mercredi

Je me suis réveillé avec un peu d’énergie ce matin et plus excitant, un picotement d’excitation. J’adore le sexe du matin, donc c’était vraiment un bonus.

Le petit ami a vérifié son bouton de fièvre, qui avait également fait la bonne chose et s’était éclairci. C’était parti ! Un snog vraiment chaud a rapidement conduit à plus…

Ayant récemment découvert que je suis un squirter, j’ai investi dans des serviettes jetables pour incontinence pour le lit – nous utilisions trop de serviettes.

Satisfaits et affamés, nous nous sommes levés pour prendre un petit-déjeuner et avons continué notre journée jusqu’à l’heure du déjeuner et notre prochaine baise.

Celui-ci s’est produit dans le salon puis dans la chambre d’amis. Je suis venu plusieurs fois avant de faire quelque chose avec ma bouche que je sais qu’il aime – j’aime entendre ses gémissements et ses cris de plaisir.

Le dernier baiser de la journée était avant le dîner – un quickie satisfaisant dans la chambre. Trois fois par jour, c’est à peu près notre minimum quand nous allons bien tous les deux, donc étant donné que nous nous en étions privés pendant quelques jours, je pense que c’était plutôt prudent. Mais j’étais encore un peu crevé, alors nous sommes allés directement dormir cette nuit-là plutôt que de faire plus de sexe.

Jeudi

Je me suis réveillé avec une crise d’asthme – pas amusant. Je souffre d’asthme sévère et j’ai utilisé mon nébuliseur domestique, l’étouffant rapidement dans l’œuf.

Sortir avec un asthmatique n’a pas toujours été facile – il y a eu des moments hilarants où j’ai eu besoin de mon inhalateur au milieu de la baise – mais mon petit ami a été brillant à ce sujet et prend vraiment bien soin de moi.

Après l’attaque, j’ai pratiquement dormi toute la journée, donc une fois qu’il était sûr que j’allais bien, mon petit ami s’est rendu chez lui pour faire quelques travaux.

Pas de sexe aujourd’hui, malheureusement.

vendredi

Je me suis réveillé d’humeur après une bonne nuit de sommeil, mais je me sentais grincheux après avoir été si malade hier, alors j’ai insisté pour prendre une douche avant de passer aux affaires avant et après le petit-déjeuner.

Il y a quelque chose de vilain à le faire dans la cuisine, d’autant plus que les stores de ma cuisine ne fonctionnent pas et que quelqu’un pourrait potentiellement nous voir. Pas facilement, mais c’est possible.

Après cela, nous avons eu une matinée tranquille. J’étais encore en train de récupérer de la crise d’asthme, mais cela n’a pas pris longtemps avant que nous soyons à nouveau excités tous les deux.

Nous nous sommes dirigés vers la chambre où il me baise comme je l’aime, et j’ai fait cette chose avec ma bouche qu’il aime tant.

Quelque chose s’est un peu mal passé aujourd’hui – je pense que j’ai tiré les muscles d’un côté de ma bouche d’une manière ou d’une autre, et j’ai fini avec ma morsure désalignée et incapable de manger correctement.

L’infirmière de mon cabinet m’a suggéré du paracétamol et de la chaleur et de voir si cela s’était calmé. Je ne lui ai pas dit exactement comment j’avais été blessé en faisant une pipe, bien sûr.

Mon petit ami devait être à la maison vers 15 heures, alors nous avons fait un quickie très satisfaisant avant qu’il ne parte, malgré ma blessure.

samedi

Nous ne nous voyons pas le week-end car il a ses enfants. J’aimerais vous dire que je me suis masturbé aujourd’hui mais honnêtement je n’en ai pas ressenti le besoin.

J’ai tellement de sexe quand nous sommes ensemble, et il se concentre tellement sur mon plaisir, que quand je suis seul, j’ai tendance à rattraper un peu de mes soins personnels et des tâches ménagères.

Vous avez peut-être remarqué que nous avons passé toute la semaine ensemble. Entre la mauvaise santé et la pandémie qui entrave notre travail, nous avons tous les deux eu beaucoup de temps libre.

Du côté positif, cela signifie que nous pouvons avoir beaucoup de relations sexuelles, ce qui a été agréable mais n’est clairement pas durable à long terme. Je dois gagner de l’argent à un moment donné.

dimanche

Pas de sexe encore aujourd’hui et pas de masturbation mais nous sommes tous les deux devenus assez excités le soir quand nous nous envoyions des textos. Cela aurait pu devenir plus chaud (j’aime les sextos et le sexe par téléphone), mais je ne me sentais plus bien avec mon asthme et je voulais juste aller me coucher.

Ce n’était pas une semaine typique pour nous. Lorsque l’asthme est grave, cela gêne vraiment, mais en général, nous le faisons comme des lapins extra-ranus. Notre record est de 9 fois en une journée, et honnêtement, je ne sais pas comment il le fait autant. Il dit qu’il ne le fait pas non plus et me reproche de l’avoir excité.

Quoi qu’il en soit, ma vie sexuelle ne pourrait pas être plus différente maintenant qu’elle ne l’était avec mon ex, et je suis tout à fait d’accord. J’aime ma vie sexuelle à 50 ans et qu’elle continue longtemps.

*Le nom a été changé

