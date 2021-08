Comment Jennifer Aniston s’est-elle sentie lorsqu’elle a vu pour la première fois l’impression d’elle de Vanessa Bayer, ancienne de SNL

Boris Johnson serait de plus en plus frustré par la gestion par le ministre de l’Intérieur de l’afflux de migrants traversant la Manche. Jusqu’à présent cette année, plus de 10 000 personnes ont effectué la traversée – avec un record de 475 arrivées au Royaume-Uni en une seule journée la semaine dernière. La hausse s’est […] More