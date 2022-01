Comment Jennifer Lopez soutient le dernier film de « Amazing » Ben Affleck

Aime moi tendrement!

Prouvant une fois de plus qu’elle est Ben affleckle plus grand fan, Jennifer Lopez a fait la promotion du dernier projet de film de son petit ami sur ses histoires Instagram le vendredi 7 janvier.

En déballant une boîte multimédia pour The Tender Bar d’Amazon Prime Video, on entend la superstar de 52 ans appeler le cadeau « adorable » et « génial » alors qu’elle fouille dans son contenu.

« C’est génial, merci Tender Bar », s’est exclamée Jennifer.

À l’intérieur de la boîte élégante se trouvait une note à J.Lo, le livre sur lequel le film était basé, des canettes de bière Blue Point Toasted Lager que l’on voit dans le film et plus encore. L’interprète de « Let’s Get Loud » a particulièrement apprécié la mini piste de bowling incluse.

« Il y a une super scène avec Ben et le petit garçon dans un bowling », a expliqué Jennifer en brandissant la réplique. « Ben joue son oncle et ils sont tous les deux incroyables dans le film. »

La barre tendre, dirigé par George Clooney, raconte l’histoire d’un garçon sans père qui se lie avec son oncle barman et les clients du pub. Le film est une adaptation des mémoires du même nom de 2005 par JR Moehringer.