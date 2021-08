Comment Jersey Shore Alum Snooki a célébré le 11e anniversaire de son arrestation en état d’ébriété

in

L’arrestation en état d’ébriété de Snooki sur la côte du New Jersey était emblématique (d’une manière folle) pour de nombreuses raisons, mais la construction de l’histoire est ce qui l’a personnellement fait pour moi. Elle buvait régulièrement au point qu’elle a partagé un coup de cornichon dans la bouche d’un parfait inconnu dans un bar. Puis plus tard, elle a prononcé la célèbre phrase : « Où est la plage ! » – à quelques mètres de la plage. Tout cela a abouti au fait que les policiers ont essayé d’escorter Snooki, auquel elle leur a résolument dit de « se foutre d’elle ». D’où l’arrestation et maintenant l’anniversaire. Désagrément criminel, en effet.