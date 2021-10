Comment Jill Martin d’aujourd’hui rend les achats plus faciles que jamais

Nous avons interviewé Jill Martin parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de sa propre gamme de produits. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Quand il s’agit de faire du shopping, Jill Martin est un expert total.

Non seulement elle a une ligne QVC à succès, GILI, mais le contributeur Today Lifestyle and Commerce a trouvé, puis partagé, des offres incroyables avec les téléspectateurs au cours des 12 dernières années.

Maintenant, Jill commence tôt les achats des Fêtes avec une toute nouvelle édition spéciale Steals and Deals Throwback en streaming sur Peacock.

« Nous avons tout, de la beauté aux gadgets, de la mode à la technologie en passant par la maison », a déclaré Jill en exclusivité à E! Nouvelles. « Nous avons obtenu ces produits et avons le meilleur des meilleurs dans chacune des catégories, et ils sont uniques. Il existe des produits des années 70, 80, 90 et du début des années 2000. Et les remises dépassent les 80 %.