Comment Jimmy Eat World s’est propagé au grand public

De nombreux groupes souffrent de ce qui est largement reconnu comme le syndrome du « troisième album difficile ». C’est un terme qui se rapporte généralement à l’incapacité de terminer un nouveau record, mais dans le cas des rockers alternatifs de l’Arizona Jimmy mange du monde, les problèmes sont survenus après la sortie de leur troisième album, Bleed American. Non pas que le groupe ait le moindre contrôle sur les événements…

Le premier fruit du nouveau contrat du groupe avec DreamWorks, Bleed American est sorti le 24 juillet 2001, avec l’édition CD standard augmentée d’un pressage vinyle spécial avec l’aimable autorisation de Beastie Boys‘ Etiquette Grand Royal. Les premiers signes étaient encourageants, avec la critique de Drowned In Sound (“11 des meilleures chansons que vous entendrez cette année, ou toute autre année”) donnant le ton à une série de critiques positives.

Cependant, ni le groupe ni leur fier label n’auraient pu prédire ce qui se passerait ensuite. Alors que le monde recule d’horreur après les actes terroristes du 11 septembre 2001, le titre (en fait apolitique) de l’album, Bleed American, a soudainement pris une dimension beaucoup plus sombre. Naturellement préoccupés par les répercussions possibles, DreamWorks et Jimmy Eat World ont collectivement convenu de renommer l’album Jimmy Eat World, tandis que la chanson principale de l’album a été remplacée par «Salt Sweet Sugar».

“Nous avons travaillé beaucoup trop dur pour le mettre sur la touche”

“C’était une décision assez rapide”, a rappelé le leader Jim Adkins dans une interview avec Mercury News en Californie en 2011. à.”

Adkins ne plaisantait pas. Bleed American – qui est revenu à son titre d’origine lorsqu’il s’est offert une réédition de luxe en 2008 – était le résultat d’un labeur considérable, dont la plupart Jimmy Eat World a assumé sans aucun soutien de label.

À ce stade, le groupe avait déjà établi un palmarès louable. Formé pour la première fois en 1993, le quatuor Arizona a trouvé des âmes sœurs parmi la fertile scène underground du rock américain. Ils ont d’abord propagé l’évangile via une série de singles autofinancés, avant de signer avec le toujours plus exigeant Capitol Records, pour qui ils ont sorti deux albums acclamés par la critique, Static Prevails en 1997 et Clarity en 1999.

Le groupe et le label se sont séparés après ce dernier album, mais Adkins et co ont continué à tourner, publiant la collection de singles provisoires pendant qu’ils travaillaient sur un lot de matériel très prometteur pour leur prochain album studio. Bien qu’ils n’étaient pas soutenus par un label à ce stade, le contrôle créatif a enflammé le groupe et, avec les conseils supplémentaires du producteur à long terme Mark Trombino, ils pensaient qu’ils étaient sur le point de réaliser leur percée grand public.

« Les gens trouvent encore quelque chose dans ce que nous faisons »

Le nouveau label de Jimmy Eat World, DreamWorks, avait des convictions similaires, et même la plus brève des écoutes de Bleed American suggère qu’ils avaient raison depuis le début. Significativement plus accessible que le Clarity cool, mais orienté vers le champ gauche, l’album offrait une multitude de délices allant de la mélancolie éclatante de “Hear You Me” au charmant “Your House” à la Lemonheads et à l’élégante musique électronique. « Obtenez-le plus rapidement. » Cependant, les morceaux les plus convaincants de l’album étaient son quatuor de singles puissants et accrocheurs, dont le soufflant “Salt Sweet Sugar” à la Pixies et l’hymne irrésistible de l’outsider, “The Middle”, restent sans doute les tubes emblématiques de Jimmy Eat World.

Malgré les événements traumatisants du 11 septembre, Bleed American (ou Jimmy Eat World, comme il le restera pendant les sept années suivantes) a réussi à réaliser tout ce que le groupe et leur label espéraient. Bien aidé par une bonne diffusion et des tournées constantes, l’album est rapidement devenu disque d’or aux États-Unis et a obtenu une certification platine en août 2002. Il est maintenant largement considéré comme une pierre de touche du rock alternatif, et son numéro le plus populaire, “The Middle” (qui a culminé au n°5 du Billboard Hot 100), est toujours celui qui unit les fans de Jimmy Eat World de tous bords.

“C’est cool et ce n’est pas un mensonge de dire que c’est notre chanson la plus énorme à ce jour”, a déclaré Jim Adkins dans une interview en 2013. « Bon sang, combien de groupes n’ont même pas un ‘Middle’ ? C’est un compliment incroyable. C’est une chose très flatteuse que, si loin, les gens trouvent toujours quelque chose dans ce que nous faisons auquel ils peuvent s’identifier et se soucier.

