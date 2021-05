Comment Joachim Löw a ramené Thomas Muller du Bayern Munich en Allemagne

Thomas Muller du Bayern Munich est enfin de retour dans l’équipe nationale allemande. Après une sublime saison et demie sous la direction de l’entraîneur Hansi Flick, Joachim Low a finalement pris la bonne décision: appeler der Raumdeuter pour le championnat d’Europe.

L’entraîneur allemand a relevé Muller, Jerome Boateng et Mats Hummels de leurs fonctions au sein de l’équipe nationale, mais maintenant nous avons vu un changement d’avis. Il a appelé Muller et Hummels, et l’Allemagne bénéficiera sûrement de leur présence sur et en dehors du terrain.

Selon les sources de Sport Bild, Low et Muller ont parlé au téléphone deux fois, et tout s’est réglé très rapidement, car Muller a accepté de rejoindre l’équipe nationale. Low s’appuiera sûrement sur l’expérience de Muller, mais il compte également sur Muller pour être l’un des leaders des joueurs.

Nous avons vu comment Muller affecte le pressage et l’énergie de l’équipe pour le Bayern sous Flick, et Jogi Low attend la même chose de Muller lorsqu’il joue pour l’Allemagne.

Muller est déjà considéré comme une légende du football bavarois, et les fans du monde entier sont ravis de le voir jouer à nouveau sous le maillot allemand. Nous avons tous hâte de le voir jouer, probablement l’une des dernières compétitions nationales de sa carrière.