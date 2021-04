Comment Joaquin Phoenix a prétendument raté ce qui était censé se passer si Anthony Hopkins remportait l’Oscar

Maintenant, même à titre non confirmé, cela ressemble totalement à quelque chose que les Oscars auraient fait. Même dans le cas supposé improbable où Anthony Hopkins aurait gagné, les producteurs de l’émission ont probablement pensé qu’Olivia Colman aurait prononcé un discours qui aurait été absolument écrasé lors de la cérémonie. Entre l’acceptation teintée d’humour de Colman et la présentation de discours au cours des deux dernières années de l’histoire des Oscars, et sa capacité à équilibrer également l’air de fête avec le sombre courant sous-jacent des 93e Oscars, on a l’impression que ce scénario alternatif aurait été A +.