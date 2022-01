Comment Joe Burrow et l’offensive des Bengals ont alimenté la forte saison de Cincy

Kevin, James et Ryan commencent le groupe en partageant leurs réactions et leurs idées concernant l’incident de la ligne de touche d’Antonio Brown. Ensuite, ils discutent de la puissance de feu offensive impressionnante de Joe Burrow et des Bengals et de la façon dont cela a contribué à leur succès cette saison (18:56). Ensuite, ils décortiquent les récents commentaires de Joe Judge (24:44) et Mike Zimmer (29:08), et expliquent comment les équipes et les joueurs peuvent être affectés par eux. Enfin, Ryan réfléchit à la carrière de Ben Roethlisberger et aux étapes que les Steelers pourraient franchir sans lui (33:14).

Hôtes : Kevin Clark, James Jones, Ryan Shazier

Assistant de production : Chris Sutton

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

