Comment John De Lancie de Star Trek pense-t-il de reprocher à Villain Q pour le Picard de Patrick Stewart

J’ai toujours pensé que c’était une sorte de diamant brut, et qu’il avait de nouvelles facettes de cette pierre qui va être taillée. Alors voilà, bien des années plus tard, nous sommes toujours en train de tailler cette pierre. Il y aura des éléments de cette pierre qui ont déjà été taillés, et ils devront simplement être polis. Et puis il y aura des éléments de cette pierre qui seront nouvellement taillés, pour lesquels il y aura des gens qui diront: “ Oh, j’ai toujours pensé que tu irais dans cette direction ”, et puis d’autres, “ Oh, je l’aime comme il était avant! Cela a résolu un problème majeur pour moi, et c’est que je suis très attaché à tout cela, vous ne pouvez jamais revenir en arrière. Oserais-je dire, combien de fois sommes-nous retournés pour rencontrer de vieilles copines ou petits amis ou que voulez-vous et vous dites: «Oh, je pense qu’il aurait été préférable de garder cela dans mon imagination! Ici, nous ne sommes pas en train de revenir en arrière. Nous prenons ce que nous avons et nous avançons. Et pour moi, c’est excitant.