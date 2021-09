Comment John Stamos a célébré le renouvellement de la saison 2 de Big Shot à Disney+

Le renouvellement de la deuxième saison de Big Shot n’a pas été une trop grande surprise, car la série a reçu des éloges favorables de la part des critiques et des téléspectateurs. Au cours de sa première saison, le spectacle est également devenu l’une des propriétés les plus appréciées de Disney +, ce qui était plus que suffisant pour ouvrir la voie à une deuxième saison. Cela n’a pas dépassé non plus le baromètre de John Stamos. Il a également pris le temps de mettre en lumière les acteurs et l’équipe de la série ainsi que les producteurs, dont David E. Kelley, pour cette occasion mémorable. Et Stamos a utilisé à juste titre des métaphores sportives pour montrer son appréciation du soutien des fans.