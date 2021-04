Comment John Stamos se sent vraiment à propos des jumeaux Olsen ne revenant pas pour la dernière saison de Fuller House

À une époque de remakes, de reprises et de retombées, Fuller House a tenté de naviguer entre la nostalgie du Full House original et les attentes d’une nouvelle génération. Ce n’est pas une chose facile à accomplir pleinement, c’est certain. Le spin-off s’est déroulé correctement sur cinq saisons, la dernière saison étant sortie en juin dernier sur Netflix. Les acteurs qui jouaient DJ Tanner, Stephanie, Oncle Joey et la plupart du reste du gang sont revenus, mais Mary-Kate et Ashley Olsen, les stars derrière Michelle Tanner, étaient notamment absentes. Maintenant, John Stamos a partagé ce qu’il pensait vraiment du fait que les jumeaux Olsen ne reviendraient pas pour Fuller House, en particulier la dernière saison.