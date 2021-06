Comment John Wick: le chapitre 4 aide à innover à l’étranger

Pour les productions hollywoodiennes se dirigeant vers la France, elles ne seront pas obligées, mais plutôt « conseillées » de se mettre en quarantaine pendant sept jours avant de monter sur le plateau à partir de la semaine prochaine, ce qui permettra de respecter certaines règles plus assouplies. De plus, les tests COVID-19 ne sont pas requis sur les ensembles France. Ces directives plus souples pourraient inaugurer davantage de films hollywoodiens à venir à Paris au cours de l’été. John Wick : Le chapitre 4 devrait sortir le 27 mai 2022.