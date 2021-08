Comment Jon Bon Jovi a tiré pour tuer avec son premier album solo

Initialement publié le 7 août 1990, Jon Bon JoviLe premier album solo de Blaze Of Glory s’est avéré être un succès fulgurant. Gagnant finalement une double certification platine, il s’est rapidement hissé au 3e rang du classement américain Billboard 200 grâce à son titre phare aux États-Unis, qui s’est vendu à un million de ventes.

Pas un mauvais résultat, sachant que Bon Jovi n’avait même pas l’intention de faire un LP solo à ce stade. En fait, les origines de « Blaze Of Glory » se trouvent dans la demande d’autorisation de l’acteur d’Hollywood Brat Pack, Emilio Estevez, pour utiliser (le groupe) le hit américain du Top 10 de Bon Jovi « Wanted Dead Or Alive » comme chanson thème de Young Guns II : le deuxième d’une série de westerns dans lesquels Estevez dépeint le légendaire hors-la-loi Billy The Kid.

Écoutez Blaze Of Glory en ce moment.

Quand Estevez a tendu la main, l’équipe de Bon Jovi était en pause bien méritée après la tournée épuisante de 16 mois à l’appui de leur quatrième LP multi-platine, New Jersey. Jon Bon Jovi était cependant intrigué par la proposition d’Estevez, même s’il pensait que les paroles de « Wanted Dead Or Alive » étaient inappropriées. Au lieu de cela, il a rapidement esquissé une nouvelle chanson passionnée, “Blaze Of Glory”, et l’a interprétée acoustiquement pour Estevez et le producteur de films John Fusco, qui était alors en déplacement au Nouveau-Mexique sur le tournage de Young Guns II.

Assez impressionnés, Estevez, Fusco et son équipe de production ont convenu que « Blaze Of Glory » devrait être la chanson thème du film. Une tranche vive de blues-rock roots encore accentuée par une guitare slide à langue de fourche, une guimbarde et une voix courageuse de Bon Jovi, la piste a rapidement capturé l’imagination du grand public américain et a dépassé le Billboard Hot 100 lors de sa sortie en single dans juin 1990.

Inspiré par les thèmes dominants de la rédemption et de la trahison de Young Guns II, Bon Jovi a écrit un nouveau lot de chansons qui s’est rapidement transformé en un LP complet. Supervisées par le producteur Danny Kortchmar (Neil Young ; Don Henley), les sessions Blaze Of Glory étaient une affaire de stars, avec des légendes vivantes telles que Jeff Beck et Petit Richard saupoudrer de poussière d’étoiles sur des morceaux tels que le dur « Billy Get Your Guns » et le blues « You Really Got Me Now », tandis que Elton John en duo avec Bon Jovi sur l’époustouflant “Dyin’ Ain’t Much Of A Livin” encadré par un piano.

Blaze Of Glory a remporté un deuxième succès dans le Top 20 américain grâce au puissant “Miracle” au goût Tex Mex et a continué à connaître un succès transatlantique soutenu: le LP a remporté un disque d’or au Royaume-Uni, tandis que son single titulaire a remporté un Golden Globe. aux American Music Awards de 1991. Stylistiquement, le contenu du disque s’est également avéré avoir une influence durable, avec non seulement “Blaze Of Glory”, mais aussi le balancement “Santa Fe” et le Bob Dylan-esque “Blood Money” montrant la voie vers le grand écran. ballades et épopées rawk intenses qui domineraient l’agenda de Bon Jovi lorsqu’ils se sont réunis à nouveau pour Bob Rock produit en 1992 Gardez la foi.

Achetez ou diffusez Blaze Of Glory.