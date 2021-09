Comment Jon Stewart compare la nouvelle série de streaming avec ses années dans l’émission quotidienne

Je suis vraiment intéressé par cet espace qui existe entre la rhétorique et la réalité. Ainsi, le premier épisode traite des militaires, et tout le monde se dit : « Oh, nous aimons nos militaires. » Eh bien, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ils pourraient ne pas ressentir l’amour. Et le deuxième épisode concerne les travailleurs essentiels et l’idée qu’ils ne sont les bénéficiaires d’aucune des interventions. Honnêtement, ce sont les mêmes choses qui ont animé The Daily Show, nous ajustons légèrement les cadrans. Si The Daily Show était le bulletin météo, j’ai pensé qu’il serait peut-être intéressant de faire quelque chose qui soit [about] le climat. Maintenant, l’une des belles choses à propos de The Daily Show est qu’il pardonne. Quand on chiait sur le lit, il y avait toujours ça, ‘Eh bien, on l’aura demain.’