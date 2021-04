Comment Jonathan Scott, des Property Brothers, dit qu’ils travaillent avec “ No BS ”

Selon Jonathan Scott, une partie de la magie entre lui et son frère Drew vient du fait qu’ils ont travaillé ensemble pendant presque toute leur vie (les deux ont commencé à travailler comme clowns quand ils étaient enfants), mais c’est aussi dû au fait qu’ils ont appris rapidement à garder la réalité les uns avec les autres tout en poursuivant leurs efforts professionnels.

Beaucoup de gens qui se retrouvent à travailler avec leur famille ou des amis proches trouveraient probablement assez facile de passer sous silence les problèmes ou d’essayer de les ignorer complètement dans le but de maintenir la paix, mais les frères Scott ont emprunté un chemin plus difficile avant afin d’éviter de plus gros problèmes sur la route. Les deux remédient aux désaccords au besoin, ce qui les a aidés à maintenir l’amour fraternel dans leur vie professionnelle.