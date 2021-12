Comment José Aldo a-t-il eu sa cicatrice ? L’histoire derrière sa blessure horrible à la star de l’UFC face à Rob Font qui se bat toujours contre un KO de 13 secondes par Conor McGregor en 2015

Jose Aldo revient dans l’octogone samedi soir dans l’espoir de sceller une séquence de trois victoires consécutives.

Le Brésilien a remporté des victoires consécutives contre les prétendants respectés Pedro Munhoz et Marlon Vera et sera désormais en tête d’affiche de l’UFC Vegas 44 contre Rob Font.

Aldo a reçu la cicatrice sur son visage pendant son enfance

Le retour en forme d’Aldo a été spectaculaire au cours de la dernière année depuis qu’il a subi la première séquence de trois défaites consécutives de toute sa carrière.

Son premier ralentissement est survenu lorsqu’il a perdu son titre UFC Featherweight contre Conor McGregor en décembre 2015, où il a été éliminé au début du premier tour avec un seul tir sur l’Irlandais.

L’homme de 35 ans était autrefois l’un des visages les plus en vue de la promotion – et c’est un visage qui se distingue grâce à une cicatrice unique sur sa joue.

Aldo l’a reçu enfant à la suite d’un accident assez étrange. Cela a eu lieu lors d’une fête de famille et la sœur aînée d’Aldo, Joseline, a ramassé son berceau et l’a jeté sur sa sœur.

Aldo était dedans à ce moment-là et a fini par atterrir face la première sur un barbecue allumé, le laissant marqué.

Aldo a combattu McGregor en 2015

Aldo a été éliminé quelques secondes après le premier tour

« Ils jouaient et m’ont jeté là-dedans », a déclaré Aldo dans une interview en 2009. « Il faisait chaud. J’étais un petit bébé. C’étaient des petits enfants. Il y a eu une autre fois où ma petite sœur m’a cassé la tête. J’ai toutes sortes d’histoires.

Son histoire est également intéressante à lire et aspirait à devenir footballeur tout en grandissant dans son Brésil natal.

On disait qu’il était fatigué de se faire battre quand il était enfant, et qu’il a commencé à s’entraîner au jiu-jitsu brésilien et a déménagé à Rio De Janeiro pour en faire une carrière.

Aldo a perdu ses trois derniers combats à l’UFC

Aldo est devenu l’un des combattants les plus redoutés du MMA, remportant 18 combats consécutifs entre 2006 et 2015.

Il y avait quelques grands noms sur sa liste de succès, notamment Urijah Faber, Cub Swanson, Kenny Florian, Chad Mendes (deux fois) et Frankie Edgar.

Il a maintenant une chance de revenir à l’image du titre en stoppant l’émergence du concurrent en pleine croissance Font.