Comment José Bordalás reconstruit Valence

José Bordalás n’est pas une personne très appréciée des fans de Barcelone. Depuis ses jours à Getafe, le joueur de 57 ans a rendu furieux tous ceux qui sont associés aux Blaugrana presque chaque fois qu’il les a affrontés, et maintenant il revient au Camp Nou avec Valence dimanche. Le stade sera plein et les fans seront prêts à le poursuivre.

Mais ne laissez pas la haine vous aveugler sur ce fait : José Bordalás est un sacré bon entraîneur de football, qui apporte de l’espoir à une équipe de Valence qui avait désespérément besoin d’un nouveau leader alors que le club cherche à passer d’un enfer financier à un concurrent. statut une fois de plus.

Valence a connu un brillant début de saison avec trois victoires lors de ses quatre premiers matchs, mais ils sont maintenant au milieu d’une séquence de quatre matchs sans victoire qui est intervenue dès que le calendrier s’est durci. Il y a très peu de profondeur dans l’équipe et leurs meilleurs joueurs ont lutté contre les blessures, ce qui a contribué aux mauvais résultats, et en partie à la malchance, mais Los Che viendra au Camp Nou à la recherche non seulement d’une performance positive, mais de trois points.

Et ils sont capables de le faire. Il y a trois semaines, ils ont failli battre le Real Madrid à Mestalla, cédant une avance d’un but dans les dernières secondes, mais sont sortis de ce match encouragés par une excellente performance contre les leaders de la ligue. Et cette performance avait tout ce que vous attendez d’une équipe de Bordalás.

Commençons par leur forme. Comme il l’a fait à Getafe, Bordalás joue un 4-4-2 avec Valence avec une structure compacte qui rétrécit le terrain et défend principalement dans un bloc central, avec la deuxième ligne de quatre espaces de fermeture au milieu et toujours à la recherche d’une opportunité pour voler le ballon.

Ils ne veulent pas que le milieu de terrain adverse soit à l’aise avec le ballon, donc leurs deux milieux centraux, Hugo Guillamón et Daniel Wass, sont des parasites absolus qui ferment les adversaires durement pour forcer une passe en arrière ou un long ballon. Les deux milieux de terrain larges, qui seraient idéalement Hugo Duro à gauche et Carlos Soler à droite, ont la lourde tâche d’aider Guillamón et Wass à fermer l’espace au milieu tout en étant prêts à défendre large si le ballon passe au ailes.

Le milieu de terrain est vraiment la pièce cruciale de cette équipe de Valence sans ballon : les quatre arrières prennent très peu de risques et les deux arrières latéraux sont invités à appuyer fort sur les ailiers adverses lorsqu’ils récupèrent le ballon, mais c’est le travail du milieu de terrain d’arrêter le d’approvisionnement et de laisser le moins d’espace et de temps possible à l’autre équipe.

Mais ce à quoi Valence est vraiment bon, tout comme Getafe sous Bordalás, c’est le pressing haut. Ce ne sont pas des machines de Gegenpressingn qui sont constamment sur les arrières centraux; ils choisissent leurs places (le travail principal est toujours de protéger les quatre derniers), mais c’est un cauchemar absolu pour l’opposition quand ils décident de marquer plus haut sur le terrain.

Ils appuient toujours sur les coups de pied de but, et ils utilisent un système d’homme à homme pour condenser l’espace et forcer l’opposition à faire une longue passe ou à faire une mauvaise passe. Et quand ils décident de chasser le ballon, ils sont décisifs avec lui : bien que Valence ait remporté le troisième moins de tacles de la ligue en huit matchs, ils sont CINQUIÈME en tacles gagnés dans le dernier tiers, par FBref. Ils sont l’une des sept équipes à avoir marqué un but venant directement du pressing, ce qui montre à quel point ils sont efficaces avec.

Comme mentionné précédemment, Valence choisit ses places. Ils se classent parmi les cinq derniers de la ligue en termes de pressions tentées et de succès de pression, mais ils sont septièmes pour les interceptions et quatrièmes pour les dégagements. Ils veulent fermer l’espace et rendre la vie inconfortable, mais ils ne prendront pas de risques inutiles.

C’est pourquoi, à travers 8 matchs, ils sont à égalité au deuxième rang avec l’Atlético Madrid dans les buts attendus alloués. Cela fait partie du calendrier et affronte principalement de mauvaises équipes offensives, mais il y a une nette amélioration par rapport à une équipe qui s’est classée troisième au classement xGA la saison dernière. Jusqu’à présent, la seule véritable vulnérabilité de leur structure défensive a été les coups de pied arrêtés, car Los Che est à égalité au troisième rang des tirs autorisés dans des situations de ballon mort.

Offensivement, Bordalás aime aussi mélanger les choses. Valence a eu des matchs où ils se sont assis et ont joué longtemps, mais d’autres où ils ont dominé la possession et créé de bonnes occasions, et ils ont une structure claire sur la façon dont ils veulent attaquer sous le nouveau manager.

Ils jouent presque toujours leurs buts courts, le ballon trouvant généralement le talentueux pied gauche d’Omar Alderete. Lorsqu’il reçoit le ballon, le défenseur central a le choix en fonction de ce qu’il voit.

Valence s’aligne toujours sur un 4-1-3-2 dans ses buts, avec Guillamón offrant une option courte et Wass se déplaçant au milieu du terrain pour créer un avantage numérique pour le deuxième ballon si Alderete est long.

Si Alderete choisit l’option courte à Guillamón, Valence construit patiemment de l’arrière jusqu’à ce que le ballon passe la ligne médiane, quand ils se déplacent rapidement dans leur forme d’attaque pour animaux de compagnie : un 4-2-4.

Les deux milieux de terrain larges se déplacent à l’intérieur, et Valence a un front légitime dans une position étroite pour occuper toute la ligne de fond de l’opposition. Les deux arrières latéraux poussent vers le haut pour offrir de la largeur, et les deux milieux de terrain centraux décident ensuite de jouer à travers les lignes jusqu’aux quatre premiers ou de trouver les arrières latéraux pour une opportunité de croisement.

Ce ne sont pas exactement des monstres de création de chance, se classant seulement 10e de la ligue pour le nombre total de tirs et 11e en xG hors pénalités, mais ils sont super efficaces : sixième en tirs cadrés par 90 et cinquième en buts par tir, par FBref. Ils sont également excellents sur coups de pied arrêtés : troisièmes de la ligue pour les tirs créés à partir de situations de ballon mort.

Il y a beaucoup de place pour l’amélioration de l’attaque et leur défense sera testée par de meilleures équipes, mais le gâchis de la saison dernière n’est plus là. José Bordalás a eu un impact énorme en peu de temps, et l’équipe de Valence venant au Camp Nou a tous les outils pour non seulement frustrer une équipe vulnérable du Barça, mais laisser la Catalogne avec le goût sucré d’une victoire bouleversée.