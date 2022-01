Comment José Mourinho peut-il débloquer le meilleur de Nicolo Zaniolo ?

Il y a moins de trois ans, Nicolo Zaniolo est devenu le plus jeune Italien à marquer un doublé en Ligue des champions. À la fin de cette même saison, il a été nommé Jeune joueur de l’année en Serie A. Des polémiques en dehors du terrain et deux blessures au LCA plus tard, et le milieu de terrain rom a du mal à retrouver sa forme. Récemment, José Mourinho a même suggéré que Zaniolo envisage de quitter la Serie A. Où tout s’est-il mal passé et comment la Roma peut-elle libérer tout le potentiel du joueur de 22 ans ?

Débloquer Nicolo Zaniolo

La montée et la chute

Nicolo Zaniolo était considéré comme l’un des espoirs les plus brillants d’Italie après avoir fait irruption sur la scène lors de la saison 2018/19. Son ascension au sommet était inattendue, car il n’est arrivé à Rome en provenance de l’Inter Milan que dans le cadre d’un accord autour de Radja Nainggolan.

Ses débuts contre le Real Madrid en Ligue des champions ont fait froncer les sourcils malgré la défaite 3-0. Il a soutenu cette performance avec d’autres grandes apparitions et a finalement été récompensé par son premier but en Serie A. Il illustrait tout ce qu’était Zaniolo : rythme, force et classe. Le milieu de terrain a fait le saut de la chair à canon dans un transfert au point pivot d’une équipe.

Les fans de Giallorossi espéraient trouver leur nouveau talent générationnel pour mener l’équipe à son ancienne gloire. Zaniolo a doublé la saison suivante, avec huit contributions de buts. Sa saison prometteuse s’est terminée par une blessure contre la Juventus en janvier 2020.

Comme la majorité des joueurs touchés par une blessure au LCA, le chemin de la récupération était, et est toujours, difficile. Zaniolo a subi une autre déchirure au même genou lors d’un match international huit mois seulement après son premier incident. Depuis, le meneur de jeu italien est criblé de blessures, manquant déjà six matchs en raison d’autres problèmes en 2021/22. Un manque de cohérence et de durabilité est apparent, étant rarement capable de jouer 90 minutes complètes sous Mourinho.

D’où viennent les Roms d’ici ?

De toute évidence, Nicolo Zaniolo est toujours un joueur de qualité en équipe première. Est-il cependant le bon joueur de qualité pour la Roma ? Jusqu’à présent cette saison, il a principalement joué comme ailier droit, mais ayant perdu son premier pas rapide en raison de blessures, Zaniolo se retrouve souvent isolé et contraint de couper son pied gauche préféré au lieu d’exploser le long de la ligne, un peu comme son célèbre but contre Sassuolo.

Un rôle plus central lui semble mieux adapté, par exemple lors du match contre l’Atalanta cette saison, où Zaniolo a marqué son premier but alors qu’il jouait presque comme deuxième attaquant aux côtés de Tammy Abraham. Ses capacités de meneur de jeu et son tir très puissant sont clairement gaspillés à l’extérieur. Le problème est que le capitaine Lorenzo Pellegrini est actuellement dans la forme de sa vie en jouant le numéro dix plus classique. Le 3-5-2 ou 4-2-3-1 préféré de Mourinho n’autorise pas deux milieux de terrain offensifs centraux.

Il reste alors trois options. Garder Zaniolo comme ailier inversé sans exploiter tout son potentiel, mais au profit du reste de l’équipe. Jouer Zaniolo en tant que deuxième attaquant, le rendant plus efficace individuellement, mais pas aussi efficace qu’un numéro neuf naturel comme Eldor Shomurodov qui a été amené cet été. Enfin, la Roma pourrait opter pour le banc Zaniolo et l’amener plus tard dans les matchs pour profiter de son rythme de travail. Cependant, cela signifierait gaspiller l’un des meilleurs footballeurs techniquement parlant du club.

Dans le système actuel de Mourinho, percer le mystère qu’est Nicolo Zaniolo semble être une tâche impossible. Le manager légendaire peut-il le comprendre, ou la Roma envisage-t-elle une décision très difficile à prendre cet été en le vendant, abandonnant essentiellement ce qui était autrefois la meilleure perspective du pays?

