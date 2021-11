Comment Joséphine Baker a reçu la plus rare des distinctions françaises

PARIS –

Laurent Kupferman est obsédé par Joséphine Baker depuis près d’une décennie, lisant tout ce qu’il pouvait sur une femme dont la vie était si improbable, si américaine et pourtant si française.

C’était une artiste noire qui a échappé au racisme américain dans les années 1920 en s’installant à Paris, le seul endroit où elle se sentait libre d’entrer dans l’histoire en repoussant les limites de l’art et du plaidoyer. Le chanteur et danseur a même aidé la France à combattre les nazis.

Cette année, Kupferman a commencé à penser que son pays – et le reste du monde – avait autant besoin de Baker que lui.

« Le racisme est très élevé. L’antisémitisme est très élevé. La haine est très élevée », a déclaré Kupferman, essayiste et professionnel des relations publiques pour un groupe de défense de l’autisme à Paris. «Et elle se battait contre ça. Et elle l’a fait avec son art.

Kupferman en avril a relancé un effort pour gagner Baker, décédé en 1975, le plus rare des honneurs français – la consécration au Panthéon à Paris. Mardi, Baker deviendra la 81e personne à être enterrée ou enchâssée dans le monument du XVIIIe siècle dédié à honorer les idéaux français de liberté, d’égalité et de fraternité.

Contrairement à certains médias, elle ne sera pas réinhumée au Panthéon mais plutôt commémorée par un cénotaphe contenant de la terre provenant de divers endroits où elle a vécu. Baker ne sera que la sixième femme, la première femme de couleur et la première personne née aux États-Unis à rejoindre Marie Curie, Victor Hugo, Emile Zola et Voltaire.

Joséphine Baker à bord du paquebot français Liberté à son arrivée dans le port de New York le 3 octobre 1950.

(Presse associée)

Kupferman n’était pas la première personne à proposer cet honneur pour Baker, mais son entreprise a rapidement réussi là où d’autres avaient échoué. Alors qu’il plaidait en faveur du pouvoir de guérison de Baker, il apprendrait qu’il avait un soutien surprenant et puissant, qui avait l’autorité d’honorer Baker et avait grandi en écoutant avec sa grand-mère les disques du chanteur de jazz gazouillant.

L’effort a également atterri à un moment où la France, comme les États-Unis, est aux prises avec des questions d’identité raciale et comment elle a reconnu les contributions de personnes de couleur influentes. Le mouvement Black Lives Matter et la mort en 2016 d’un homme noir en garde à vue dans une banlieue parisienne ont déclenché des protestations ici, ainsi que des questions croissantes quant à savoir si la philosophie officiellement daltonienne de l’universalisme masque la réalité du racisme et de la discrimination religieuse.

« La reconnaissance de la noirceur par la France semble toujours essayer de faire passer le message que ce ne sont pas les États-Unis », a déclaré Annette Joseph-Gabriel, auteur de « Reimagining Liberation: How Black Women Transformed Citizenship in the French Empire ».

« La réalité est complexe, dit-elle. « C’est à la fois la réalité de la discrimination raciale, l’héritage du colonialisme français mais aussi la promesse de l’universalisme français. »

« J’ai deux amours »

L’idée du Panthéon a germé en 2013 lorsque Kupferman est tombé sur une chronique du Monde, le journal français, plaidant pour la consécration de Baker.

La femme de 55 ans avait grandi avec Baker comme le font de nombreux Français, fredonnant la chanson « J’ai Deux Amours », son célèbre hommage à ses « deux amours » – Paris et Manhattan.

Mais alors qu’il lisait des biographies et recherchait d’anciens extraits de films, il a commencé à réfléchir à son potentiel pour raviver «la lumière» de l’idéalisme qui a engendré la France et les États-Unis, les deux grandes républiques nées au XVIIIe siècle.

« Je dois dire que je suis amoureux d’elle », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas réel, mais je l’admire. »

Il apprit que Baker, née en 1906, avait grandi sans père à St. Louis et était devenue une danseuse professionnelle à l’adolescence, pour finalement se rendre à New York, où elle a chanté et dansé dans les théâtres de Harlem et au célèbre Plantation Club de Manhattan.

Baker a sauté sur l’occasion de naviguer vers l’Europe pour participer à un spectacle de cabaret parisien, un mouvement qu’elle a décrit plus tard comme sa meilleure chance d’échapper aux dangers d’être noir en Amérique. Elle « s’est enfuie de chez elle », a déclaré Baker à un auditoire à St. Louis en 1952. « Je me suis enfui de [here], et puis je me suis enfui des États-Unis d’Amérique, à cause de cette terreur de discrimination, cette horrible bête qui paralyse l’âme et le corps.

Lorsque Baker est arrivée à la gare de Paris en 1925, un homme blanc l’a aidée à descendre du train et lui a souri. Selon Kuperferman, elle a déclaré: « C’était la première fois que j’avais l’impression d’être traitée comme une personne et non comme une couleur. »

Elle est devenue une célébrité française qui a dansé dans des cabarets osés, inspirant Ernest Hemingway, Pablo Picasso et d’autres artistes qui ont fait de Paris un symbole de culture et de liberté après la Première Guerre mondiale. liberté.

Joséphine Baker sur une photo non datée.

« Elle était Madonna avant Madonna », a déclaré Brian Scott Bagley, un danseur américain qui a déménagé à Paris il y a 14 ans pour chorégraphier un spectacle sur Baker et est depuis devenu un grand collectionneur d’objets liés à Baker. Il a ajouté: « Les Beyonces et les Rihannas et tout le monde » lui ont tous une dette.

Baker a épousé un juif blanc alors que le fascisme se répandait à travers l’Europe à la fin des années 1930 et, après leur séparation, a aidé à le faire sortir clandestinement du pays, lui et sa famille, pour échapper à l’Holocauste. Elle devient citoyenne française, rejoint la Résistance, charme les nazis et vole leurs secrets pour gagner les médailles et l’admiration des Français.

Comme de nombreuses personnalités de son époque, Baker a laissé un héritage à la fois nuancé et complexe. Elle a exécuté la «danse de la banane» et la «danse sauvage», portant des plumes sur son corps, et a descendu les Champs-Élysées avec un guépard de compagnie pour promouvoir ses spectacles, qui la dépeignaient comme un produit sexuel, primitif et exotique de la jungle – renforçant de nombreux stéréotypes laids de l’époque.

Elle a également brisé les tabous sexuels en ayant des relations avec des femmes, et elle s’est attaquée à l’ordre politique en se produisant dans Cuba de Fidel Castro.

Elle a adopté une douzaine d’enfants du monde entier – une « tribu arc-en-ciel » – pour vivre dans un village utopique qu’elle a construit autour de son château. Puis, quand son argent s’est épuisé et qu’elle a été forcée de vendre le château aux enchères, elle a vécu dans une villa à Monaco à l’invitation de la princesse Grace, l’ancienne star de cinéma qui était devenue une amie. Baker a passé ses dernières années à Monaco et y a été enterrée.

Bien qu’elle ait fui l’Amérique, ce n’était jamais loin de ses pensées, et elle est souvent retournée dans son pays natal pour lutter contre les lois américaines sur la ségrégation, et elle a annulé les apparitions dans des lieux réservés aux Blancs. Elle a pris la parole aux côtés du révérend Martin Luther King Jr. lors de la marche sur Washington, l’une des deux seules femmes à s’être adressée à la foule ce jour-là.

« Je suis entrée dans les palais des rois et des reines et dans les maisons des présidents », a-t-elle déclaré. « Et beaucoup plus. Mais je ne pouvais pas entrer dans un hôtel en Amérique et prendre une tasse de café, et cela m’a rendu fou. »

« Comme dans un rêve »

Un an après le début de la pandémie de COVID-19, alors que le monde était plein de morosité, Kupferman a contacté l’un des fils de Baker et a déclaré qu’il souhaitait relancer une pétition en ligne qu’il avait lancée en 2019 pour faire entrer Baker au Panthéon. À ce moment-là, il y avait une poignée d’autres dans son équipe, dont un universitaire français de premier plan et, plus tard, un auteur-compositeur-interprète nommé Laurent Voulzy.

Ils ont persuadé une station de radio, France Musique, de les interviewer au sujet de la proposition. Quelques jours après la diffusion de l’interview, la station a diffusé une journée de la musique de Baker.

L’attention des médias s’est accrue et les signatures se sont élevées à près de 40 000.

En un mois, une surprise est arrivée : un conseiller du président Emmanuel Macron a invité le groupe à une réunion à l’Elysée. Alors qu’ils terminaient, Brigitte Macron, la première dame de France, a fait irruption dans la pièce pour demander comment les choses se passaient.

Les hommes se sont levés pour la saluer.

Elle s’est excusée que son mari était à Bruxelles, tout en expliquant qu’il avait grandi en écoutant la musique de Baker avec sa grand-mère.

« Il connaît mieux que moi les chansons de ta mère », a-t-elle dit à Brian Bouillon-Baker, un acteur de 65 ans qui est le septième fils de Baker et qui est le porte-parole de la famille.

En visitant le palais, la première dame a confié qu’une décision avait déjà été prise par Macron, l’ultime autorité en la matière : Baker rejoindrait le Panthéon.

« Nous étions comme dans un rêve », se souvient Bouillon-Baker.

Kupferman était excité mais inquiet de prendre de l’avance sur lui-même.

« C’était 98%, mais pas 100% », a-t-il déclaré.

Brigitte Macron a toutefois ajouté qu’ils devaient garder le secret jusqu’à ce qu’ils aient l’occasion de rencontrer le président Macron et qu’il puisse faire l’annonce lui-même.

La rencontre avec le président a eu lieu en juillet, et Kupferman et les autres ont expliqué leur cas avec des détails sur la vie de Baker et sur la façon dont elle incarnait les idéaux de l’universalisme français, un pays qu’elle a décrit en 1952 comme jouissant de « la vraie liberté, la démocratie, l’égalité et la fraternité. . »

Vers la fin de la réunion d’une heure, Macron a fait un clin d’œil d’affirmation à Bouillion-Baker et lui a dit, se souvient le fils, « Votre mère sera au Panthéon pour tous les services qu’elle a rendus à la France, mais pas seulement à la France. »

En reconnaissance de l’influence mondiale de Baker, son cénotaphe au Panthéon contiendra de la terre de Paris, Monaco, Saint-Louis et la région de la Dordogne dans le sud-ouest de la France, où elle a vécu une grande partie de sa vie. Sa consécration, annoncée par Macron en août, ne sera pas non plus la première fois qu’elle sera honorée par un président. En 1963, alors qu’elle se joignait à des milliers de personnes pour la marche sur Washington, elle déclara à la foule qu’elle venait de recevoir une invitation à rencontrer le président Kennedy à la Maison Blanche.

« Je suis très honorée », a-t-elle déclaré. « Mais je dois vous dire qu’une femme de couleur – ou, comme vous le dites ici en Amérique, une femme noire – n’y va pas. C’est une femme. C’est Joséphine Baker.