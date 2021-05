Comment jouer à Call of Duty Mobile avec un contrôleur

Un guide pour aider les joueurs qui ont envie de jouer avec des manettes.

Call of Duty Mobile est l’un des jeux mobiles les plus populaires depuis sa sortie en octobre 2019. Le jeu continue d’ajouter des chiffres impressionnants à sa base de joueurs et la croissance du titre est stupéfiante. Avec l’ajout de nouveaux joueurs dans le jeu, la concurrence dans Call of Duty Mobile est féroce et les joueurs veulent devenir bons dans le jeu. Bien que la plupart des joueurs soient à l’aise avec les commandes tactiles en utilisant leurs écrans mobiles, beaucoup préfèrent utiliser des contrôleurs.

Activision n’a pas tardé à écouter la base de joueurs et a introduit le support du contrôleur peu de temps après le lancement du jeu. À partir de maintenant, COD Mobile prend en charge les contrôleurs officiels de Xbox One et PlayStation 4. Il prend également en charge d’autres contrôleurs officiels de PlayStation, à l’exception de la première édition. Bien qu’Activision ait déclaré qu’ils incluraient d’autres contrôleurs avec les futures mises à jour, rien n’indique une telle mise à jour.

Acitivison a clairement mentionné que les joueurs utilisant des contrôleurs pour jouer au jeu obtiendront un match avec d’autres joueurs de contrôleurs uniquement. Cela garantira que le matchmaking est égal.

Connexion du contrôleur

Vous pouvez coupler votre téléphone avec les contrôleurs via Bluetooth. Certains téléphones prennent également en charge les connexions filaires. Voici les étapes:

Activez le couplage sur votre manette. Les utilisateurs de manettes PlayStation doivent maintenir le bouton Partager et PS en même temps. Les utilisateurs Xbox doivent maintenir ensemble le bouton Xbox et Sync. Vous devez maintenant activer Bluetooth sur votre appareil mobile. Rendez-vous maintenant dans les paramètres Bluetooth de votre mobile, recherchez «contrôleur sans fil» et connectez-vous à celui-ci.

Ouvrez Call of Duty Mobile sur votre appareil couplé, accédez à Paramètres et sélectionnez l’onglet Contrôleur en haut. Sous l’onglet, activez «Autoriser à utiliser le contrôleur».

Vous pouvez également définir vos propres touches pour chaque commande sur votre contrôleur. Suivez l’image ci-dessus pour connaître les différentes fonctions de chaque bouton de votre manette.

Notes IMPORTANTES

Bien que les développeurs aient autorisé l’utilisation de manettes pour les joueurs, Acitivison a veillé à ce que leur utilisation ne perturbe pas le jeu et l’expérience des joueurs. Il y a quelques points importants à noter avant d’utiliser un contrôleur.

Bien qu’Activision ait mentionné l’utilisation de contrôleurs Xbox One et PlayStation, les joueurs peuvent également utiliser des contrôleurs tiers. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner avec eux. Les contrôleurs ne sont utiles que pendant un match et les joueurs ne peuvent pas les utiliser lorsqu’ils effectuent une autre activité dans le jeu. Par exemple, la navigation dans le menu principal ou la modification des tenues et du chargement ne sont possibles qu’avec les commandes tactiles de l’appareil. Les joueurs doivent donc connecter le contrôleur après être entrés dans le match et passer manuellement à la prise en charge du contrôleur dans le menu Paramètres. Les joueurs qui utilisent des contrôleurs feront face à d’autres joueurs contrôleurs même s’ils font partie d’une équipe avec d’autres qui n’utilisent pas le contrôleur. L’utilisation d’un contrôleur rendra les joueurs bannis est un mythe courant qui tourne autour d’Internet. Cependant, ce n’est pas vrai et l’utilisation de contrôleurs est parfaitement sûre, comme mentionné par Activision eux-mêmes.

Images en vedette: Activision

Le message Comment jouer à Call of Duty Mobile avec un contrôleur est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.