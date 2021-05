Comment jouer à cet environnement «Goldilocks» pour les actions

Parallèlement aux fleurs printanières et aux chèques de relance par la poste, les annonces de bénéfices sont en plein essor cette semaine alors que les grandes entreprises technologiques publient leurs derniers résultats.

Les géants de la technologie comme Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Facebook, Inc. (NASDAQ:FB) et Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) ont tous rapporté cette semaine et ont été le sujet de conversation de la ville.

Le mien Investisseur de croissance les actions ont repris ces dernières semaines et sont maintenant en train d’annoncer des résultats spectaculaires pour le premier trimestre. La moyenne Investisseur de croissance Le stock se caractérise par une croissance annuelle des ventes de 62,6% et une croissance annuelle des bénéfices de 257,7%. Au cours des trois derniers mois, la moyenne Investisseur de croissance stock a vu son estimation de bénéfice de consensus révisée de 31,2% plus élevée. Naturellement, ces révisions positives des bénéfices devraient précéder les énormes surprises des bénéfices du premier trimestre, je suis donc très enthousiasmé par ce qui va arriver.

La réalité est que les rapports sur les ventes et les bénéfices du premier trimestre représentent un élan «maximal», grâce aux comparaisons faciles d’une année à l’autre. Cela signifie également que la croissance de certaines entreprises commencera à ralentir au cours des prochains trimestres, mais je m’attends toujours à voir de nombreux résultats solides qui dépasseront les attentes des analystes.

En parlant de force, nous en voyons également pas mal dans l’économie. Le Wall Street Journal a récemment rapporté que la croissance mondiale s’accélérait alors que le rebond économique en Chine et aux États-Unis aidait à stimuler d’autres économies. Le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis au premier trimestre a augmenté de 6,4% – le deuxième taux de croissance le plus rapide depuis le deuxième trimestre de 2003.

En outre, le rythme des vaccinations contre le Covid-19 dans la zone euro progresse. Les indices des directeurs d’achat (PMI) sont désormais positifs en Australie, au Japon et dans la zone euro, ce qui est de bon augure pour la croissance globale du PIB. Le seul frein majeur à la croissance du PIB mondial reste l’Inde, qui est entravée par un nombre record de nouveaux cas de Covid-19.

D’après ce que je peux dire, la Réserve fédérale est sur le point d’atteindre ses objectifs de fixation du chômage et de stimulation de l’inflation pour stimuler à la fois les dépenses des entreprises et des consommateurs. Mais elle reste déterminée à maintenir les taux d’intérêt clés à court terme à zéro ou près de zéro jusqu’en 2023. La Fed a réaffirmé mercredi qu’elle maintiendrait les taux proches de zéro.

La vérité est que la Fed ne peut jamais augmenter beaucoup les taux d’intérêt clés à court terme, sinon elle risque de faire exploser le déficit budgétaire du gouvernement fédéral, qui devrait bientôt dépasser 30 billions de dollars. Donc, nous resterons probablement dans un environnement de taux d’intérêt ultra-bas pour le reste de notre vie!

Ajoutez à cela des taux d’intérêt bas avec la forte saison des résultats du premier trimestre et une croissance économique robuste et il n’est pas étonnant que nous soyons dans un environnement «Boucle d’or» en ce moment.

Profiter de la nouvelle normalité

Désormais, alors que nous entrons dans les mois d’été «cahoteux», les inquiétudes des investisseurs augmentent naturellement. Donc, si vous cherchez un moment pour prendre des bénéfices, la troisième semaine de mai est idéale car les marchés auront probablement une chance de «burb» et de digérer les bénéfices après les annonces de bénéfices.

Juin et juillet sont des mois saisonniers, mais je vois les marchés se rétrécir. Comme je l’ai mentionné, les résultats du deuxième trimestre seront toujours très positifs, mais la dynamique des ventes et des bénéfices pourrait ralentir.

En fin de compte, les entreprises qui peuvent maintenir une bonne dynamique de ventes et de bénéfices lorsque le marché global ralentit émergeront évidemment en tant que leaders du marché.

C’est pourquoi si vous voulez profiter dans l’environnement économique actuel, votre défense reste une forte offense de actions fondamentalement supérieures.

Prenez les cinq nouvelles actions que je recommande aujourd’hui pour mon Investisseur de croissance abonnés dans mon numéro mensuel de mai. Ils sont tous des chefs de file dans leur secteur respectif et joueront un rôle clé dans le retour des États-Unis et du monde à une nouvelle normalité meilleure et plus radieuse. Et Wall Street prévoit que chacun affichera des bénéfices et une croissance des ventes à deux chiffres au cours du prochain trimestre.

Tous les cinq sont des placements à forte croissance et obtiennent tous une cote A dans mon Portfolio Grader, ce qui en fait un «achat fort».

Clairement, mon Investisseur de croissance Les listes d’achat sont «verrouillées et chargées» pour la prochaine saison de résultats. Si vous voulez que votre portfolio le soit aussi, le moment est particulièrement propice pour rejoindre Investisseur de croissance.

Sincèrement,

Louis Navellier

L’Editeur (Louis Navellier) déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur (Louis Navellier) détient directement ou indirectement les titres suivants qui font l’objet des commentaires, analyses, opinions, conseils ou recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans l’essai présenté ci-dessous:

Microsoft Corp. (MSFT), Facebook, Inc. (FB)

