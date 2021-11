Comment jouer à des jeux Android sur Windows 11 | La technologie

L’arrivée de Windows 11 est déjà en marche et beaucoup d’entre nous ont déjà le nouveau système d’exploitation Microsoft. Mais nous avons aussi une bonne nouvelle, puisque nous voulons avoir le sous-système Android sur notre ordinateur Windows, pour pouvoir installer le Google Play Store.

Si nous voulons avoir Android sur notre ordinateur et pouvoir profiter de toutes ses applications, jeux et services, il existe désormais un moyen de l’avoir sur un appareil équipé de Windows.

Nous devrons effectuer plusieurs étapes, dont l’installation des Google Apps si populaires et utilisées, y compris le Play Store.

Voyons ce que nous devons faire pour y parvenir.

Désinstaller le sous-système Windows pour Android

La façon dont nous avons pour nous de faire fonctionner Google Play sur Android et ainsi pouvoir jouer ou installer des applications est de modifier le sous-système Windows pour Android et de le remplacer par un autre modifié.

C’est pourquoi nous devons avertir que, si cela n’est pas bien fait ou s’il y a un problème, nous pouvons avoir une perte de données ou un pilote matériel, quelque chose que vous devez savoir avant de procéder à cette tâche.

Nous devons également vous dire que nous l’avons fait et que cela a fonctionné pour nous en suivant ces étapes :

Nous allons Réglage Windows 11. Cliquez ensuite sur Applications dans le menu qui apparaît à gauche. Maintenant, nous devons cliquer sur la première option dans le menu de droite appelée Applications et fonctionnalités. Une fois à l’intérieur, nous recherchons le sous-système Windows pour Android dans la liste des applications. On clique sur les trois points à droite puis sur Désinstaller. Voyons maintenant Confidentialité et sécurité sur le panneau de gauche. Lorsque nous sommes à l’intérieur, cliquez sur l’onglet Pour les programmeurs au sein de la Sécurité. Ensuite, nous activons le Mode programmeur. Maintenant, nous cliquons sur Oui dans le message suivant que nous obtenons pour nous demander si nous sommes sûrs.

Nouveau sous-système Windows pour Android de Github

Maintenant, nous devons télécharger un sous-système Windows modifié depuis le site Web de Github et pour cela nous devons être enregistrés, donc avant de continuer avec le didacticiel, vous devez activer un compte sur ce site Web, en vous assurant que l’e-mail que vous avez mis est vrai, puisque vous enverrez un code d’accès.

Une fois cela fait, les étapes à suivre sont les suivantes :

Nous allons maintenant à la page LSPosed MagiskOnWSA sur Github. Nous cliquons sur le bouton Populaire qui se trouve dans le coin supérieur droit. Cela peut prendre quelques secondes. Si pour une raison quelconque vous perdez cette page en revenant à Vos référentiels en cliquant sur votre profil, vous pouvez le récupérer. Une fois sur cette page, cliquez sur Actions, qui est en haut à droite. C’est à ce moment qu’il faut cliquer sur Magie (à droite de l’image) puis cliquez sur le bouton à gauche qui dit Exécuter le workflow. Une fenêtre va s’ouvrir dans laquelle il faut mettre en bas, où l’on perd l’écriture le bec, de sorte que la version que nous voulons du GApps (Applications Google). Si vous connaissez ces termes et que vous souhaitez une autre variante, celle-ci sera à votre goût. Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton vert qui dit Exécuter le workflow. Le traitement prendra un certain temps et affichera un marqueur orange, jusqu’à ce qu’il soit terminé, vous verrez un clic entouré d’un cercle vert. Une fois téléchargé, cliquez sur Magisk et dans la fenêtre suivante à laquelle nous allons, nous faisons défiler vers le bas jusqu’à ce que nous contemplons l’option Artefacts. Là, nous aurons le Version ARM et x86 du package WSA modifié, nous devons donc choisir celui qui convient à notre ordinateur. Le package sera téléchargé, en tenant compte du fait que, bien que dans Artifacts, il soit indiqué qu’il s’agissait de plus d’un gigaoctet, ce qui est le téléchargement est un ZIP environ 800 Mo. Maintenant, nous décompressons ledit fichier dans un dossier que nous créons, en lui donnant le nom que nous voulons. Nous ouvrons le dossier où nous avons décompressé le ZIP et recherchons le fichier appelé Install.ps1 Une fois que nous l’avons trouvé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Exécuter avec PowerShell. Maintenant, nous lui donnons la permission de l’exécuter et nous verrons comment cela prend très peu de temps pour fonctionner. À ce moment, nous recherchons le sous-système Windows pour Android dans le menu Démarrer et nous l’ouvrons. Nous activons le Mode développeur dans la configuration du sous-système. A ce moment, nous cliquons sur Gérer les paramètres du développeur, autorisez les données de diagnostic lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur Permettre l’accès lorsque vous y êtes invité par le pare-feu Windows. Au bout d’un moment, nous aurons Google Play Store installé sur votre système Windows 11. Il suffit d’aller sur Menu Démarrer et recherchez-le, puisqu’elle aura été installée comme n’importe quelle autre application. À partir de maintenant, nous devons nous inscrire avec notre compte et installer des programmes et des applications de la même manière que nous le faisons sur notre smartphone, pour en profiter plus tard dans Windows 11.

Comme vous avez pu le lire, c’est un moyen assez simple d’avoir des jeux et applications Windows 11 sur notre ordinateur Windows 11, même s’il est vrai qu’il y a pas mal d’étapes.

De cette façon, vous pourrez profiter des jeux que vous aimez tant sur votre téléphone mobile Android sur votre ordinateur avec le système d’exploitation Microsoft.