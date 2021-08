Comment jouer à des jeux de stratégie PC sur macOS et iOS

Jouer à des jeux de stratégie PC sur macOS et iOS n’a pas toujours été possible, mais cette époque est révolue grâce à NVIDIA GeForce NOW. Les titres AAA, y compris le nouveau jeu de stratégie historique HUMANKIND, font de GeForce NOW un service de jeu en nuage incontournable pour les jeux à la recherche d’expériences de niveau console sur Mac, iPhone et iPad (et même dans votre navigateur Chrome).

Comment GeForce NOW fonctionne

GeForce NOW vous propose des appareils fonctionnant sous macOS et iOS et leur permet de jouer aux jeux les plus renommés avec la puissance des cartes graphiques haut de gamme de GeForce. Tout ce dont vous avez besoin est une bonne connexion Internet pour vous connecter à leurs serveurs et vous disposez désormais d’un ordinateur de jeu de premier plan, le tout avec le confort de votre Mac et la portabilité de l’iPad et de l’iPhone. Vous pouvez ensuite accéder à votre catalogue Steam ou Epic Game Store depuis le cloud sur n’importe quel appareil.

Ce processus vous permet également d’économiser des milliers de dollars de matériel nécessaire à la construction d’un PC de jeu. Cela vous permet également de jouer aux plus gros titres maintenant sans attendre que les consoles soient en stock ou qu’un PC préconstruit soit expédié.

Le gameplay prend en charge la lecture HD à 60 ips, et GeForce NOW s’occupe de toutes les mises à jour et correctifs du jeu afin que vous puissiez profiter de la meilleure expérience dès que vous commencez à jouer.

GeForce NOW propose les derniers jeux de stratégie

L’un des titres les plus récents et passionnants à sortir cette semaine sur GeForce NOW est HUMANKIND, “un jeu de stratégie historique où VOUS réécrirez l’intégralité du récit de l’humanité – une convergence de culture, d’histoire et de valeurs qui vous permet de créer un civilisation aussi unique que vous.

Créez votre propre civilisation en combinant 60 cultures historiques de l’Antiquité à l’époque moderne. Chaque culture apporte sa couche de gameplay spéciale, conduisant à des résultats presque sans fin. Affrontez des événements historiques, prenez des décisions morales percutantes et faites des percées scientifiques. Découvrez les merveilles naturelles du monde ou construisez les créations remarquables de l’humanité.

HUMANKIND a remporté le « Meilleur jeu de stratégie » et a été finaliste du « Meilleur jeu PC » en 2020.

GeForce NOW débloque également une tonne d’autres excellents jeux de stratégie sur votre appareil mobile ainsi qu’une longue liste des meilleurs jeux PC. Certains des jeux de stratégie notables, pour n’en nommer que quelques-uns, incluent :

Les avantages d’utiliser un service Cloud Gaming

Avec GeForce NOW, vous pouvez jouer aux jeux que vous avez déjà achetés sur d’autres services, notamment Steam. GeForce NOW vous permet de jouer non pas sur une seule machine, mais sur n’importe quel appareil disposant d’une connexion Internet. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de vous assurer que votre machine est à jour avec les pilotes pour les bons jeux, car les machines de base du cloud de GeForce sont toujours à jour pour vous.

GeForce NOW propose une application native pour iMac, MacBook et Mac Pro (et Chrome prend en charge la lecture par navigateur), et les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent lancer GeForce NOW sur play.geforcenow.com depuis Safari. De nouveaux jeux sortent tous les jeudis, il y a donc toujours plus à découvrir.

Inscrivez-vous à GeForce NOW pour mettre à niveau votre expérience de jeu Mac et iOS et jouer au nouveau HUMANKIND. L’accès standard est disponible gratuitement et les joueurs peuvent améliorer leur expérience avec un accès prioritaire au serveur, des sessions de streaming plus longues et RTX activé pour 9,99 $/mois.

