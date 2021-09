Comment jouer à FIFA 22 avant sa date de sortie officielle

L’arrivée de FIFA 22 approche à grands pas, plus précisément le 1er octobre, les fans de ce format pourront acheter la nouvelle version du jeu vidéo populaire. Cependant, il existe plusieurs options pour essayer le simulateur Electronic Arts et raccourcir l’attente.

A partir de ce lundi, vous pouvez acheter le ‘Edition ultime‘qui comprend de nombreux contenus numériques exclusifs et vous permet de jouer à FIFA 22 sur des consoles de nouvelle génération, telles que PS5 et Xbox Série, comme par le passé, PS4 et Xbox One.

Cette option déverrouille l’intégralité du jeu, activant tous ses modes sans limitation de jeu. Son prix est de 99,99 euros. Cependant, il existe également deux autres modes standards qui coûtent 79,99 euros et 69,99 euros.

D’autre part, ceux qui veulent acquérir le ‘Edition ultime‘pour PC, qui offre également 4 jours d’accès anticipé, vous pouvez le faire via les plateformes numériques Steam et Origin pour 79,99 euros.

L’option la plus économique

Une autre façon de tester le FIFA 22 est de créer un compte au service des jeux à la demande EA Play et de profiter des 10 heures d’essai qu’il propose de ses nouveautés. Cette option coûte 0,99 euros mais a une limite de temps de jeu.

