Comment jouer à la course du Panthéon

Le Course du Panthéon Splitgate est un défi hebdomadaire parfait pour passer au niveau supérieur rapidement.

Ce n’est pas le défi le plus facile à trouver, cependant. La course du Panthéon met également vos compétences de portail à l’épreuve, mais vous obtenez une belle récompense, peu importe à quel point vous êtes bon.

Course du Panthéon Splitgate | Qu’est-ce que la course du Panthéon ?

La course du Panthéon est un défi solo où vous essayez d’atteindre l’objectif le plus rapidement possible. Vous n’avez pas d’armes, mais aussi aucun ennemi sur votre chemin. C’est un moyen pratique de s’habituer au système de portail de Splitgate et une belle pause dans l’action mouvementée du jeu principal.

Plus important encore, vous obtenez 10 000 EXP pour avoir terminé la course, quel que soit le score que vous finissez par obtenir.

Course du Panthéon Splitgate | Comment jouer à Pantheon Race

Entrez dans le menu « Entraînement », puis accédez à « Courses », puis choisissez Panthéon parmi les choix disponibles.

Votre objectif est de collecter les boules disco brillantes et, si vous voulez la première place, de le faire rapidement. Comme mentionné, les récompenses obtenues en terminant le défi hebdomadaire Splitgate ne changent pas, que vous obteniez la première place du classement ou que vous soyez le plus lent de tous, il y a donc beaucoup de flexibilité pour trouver un itinéraire qui vous convient.

La course du Panthéon propose de nombreuses stratégies pour gagner des secondes sur votre temps global, mais il existe quelques conseils pour commencer.

Utilisez les barrières généreusement. Une bonne pratique consiste à ouvrir une porte aussi près que possible de la boule disco la plus proche. De même, même si vous voyez une balle plus loin, attrapez toujours celle qui est la plus proche de vous. L’utilisation de portails pour atteindre des boules disco éloignées permet de gagner du temps, et c’est également une bonne pratique pour une utilisation efficace du portail pendant les matchs.

Vous devrez peut-être attendre un peu avant de commencer la course, grâce à l’immense popularité de Splitgate. Si les longues files d’attente ne vous conviennent pas, consultez nos guides Fortnite et Destiny 2 pour vous aider à démarrer dans un autre jeu de tir rapide pendant que vous attendez.

