Comment jouer à NBA 2K22 tôt avec l’heure de sortie de la Nouvelle-Zélande

L’heure de sortie en Nouvelle-Zélande est excitante pour les fans de NBA 2K22 car c’est un moyen pour eux de jouer au jeu plus tôt.

Comme d’habitude, l’épisode de cette année de triomphes et de chutes de basket-ball est l’un des jeux les plus attendus de l’année. MyCareer revient pour que nous vivions le fantasme de faire quelque chose de notre vie, tandis que la ville a été considérablement améliorée car ce n’est plus une ville fantôme étrange pleine de rien à faire.

Que vous aimiez simplement la franchise ou que vous jouiez parce que votre petite taille vous rend inapte au basket dans la vraie vie, la bonne nouvelle est que vous pourrez très bientôt détrôner Lebron James en tant que GOAT.

A quelle heure sort NBA 2K22 en Nouvelle-Zélande ?

L’heure de sortie de NBA 2K22 en Nouvelle-Zélande est 00:00 NZST le 10 septembre.

Cela signifie qu’il sortira aux heures de 05h00 PT, 08h00 ET et 13h00 BST pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Fondamentalement, le jeu se lance 12 heures plus tôt dans la maison du Seigneur des Anneaux.

Semblable à l’entrée de l’année dernière, les fans jouent avec les paramètres de leurs consoles PlayStation et Xbox pour profiter du jeu dès que possible. Nous vous recommandons d’attendre simplement que le jeu se débloque dans votre région, mais vous pouvez essayer de mettre vos baskets et votre maillot prématurément si vous êtes désespéré.

Comment jouer à NBA 2K22 en avance

Vous pouvez essayer de jouer à NBA 2K22 tôt à 05h00 PT, 08h00 ET et 13h00 BST le 9 septembre.

Les joueurs PS4 et PS5 devront créer un nouveau compte avec la région en Nouvelle-Zélande. Précommandez d’abord le jeu sur votre profil PSN principal qui est répertorié comme principal sur PS4, et les didacticiels sur YouTube ont la ville et le code postal recommandés.

Tant que vous avez un compte principal sur PS4, pour PS5, vous devez activer le partage de console et la lecture hors ligne dans les paramètres. Encore une fois, nous vous recommandons de pré-commander le jeu sur votre profil principal en cas de problème.

Quant à Xbox, il vous suffit de faire ce qui suit (via NoLimitCJ) :

Sélectionnez Paramètres Cliquez sur Système Passer à la langue et à l’emplacement Changer l’emplacement en Nouvelle-Zélande Réinitialiser la console Xbox

Taille du fichier

La taille du fichier et du téléchargement pour le match de basket de cette année sur PS4 est de 99,137 Go et de 108,897 Go pour PS5.

Cela vient d’un tweet cité sur le compte Twitter du jeu officiel. La précommande et le préchargement du jeu dès maintenant vous permettront de jouer dès que possible lors de son lancement, que vous utilisiez la triche néo-zélandaise ou que vous attendiez patiemment.

