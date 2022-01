Pas de connexion Internet active ? Le stade Remoat vous manque ? Eh bien, plus maintenant.

Pokemon Unite est l’un des titres mobiles les plus populaires depuis son lancement. C’est un jeu MOBA mais avec des éléments Pokemon amusants ajoutés. Dans Pokemon Unite, chaque équipe a cinq joueurs, et ils doivent marquer des buts en tuant les adversaires, et l’équipe avec le plus grand nombre de buts remporte le match.

Dans la dernière mise à jour du correctif publiée le 9 décembre, Nintendo a introduit un tout nouveau mode hors ligne dans lequel les joueurs peuvent jouer au jeu hors ligne avec et contre l’IA. Malheureusement, le mode hors ligne ne vous permettra pas de jouer avec vos amis, même si vous êtes connecté à la même connexion Internet.

Comment jouer à Pokemon Unite hors ligne sur des appareils mobiles

Vous pouvez jouer en mode hors ligne de Pokemon Unite sans être connecté à aucune sorte de connexion Internet en suivant les étapes ci-dessous :

Ouvrez Pokemon Unite sur votre appareil. Sur l’écran de chargement du jeu, vous pouvez repérer le bouton Mode hors ligne dans le coin supérieur droit de l’écran. Cliquez sur le bouton et il vous sera demandé de choisir un Pokémon que vous souhaitez emmener avec vous dans le match. Après avoir sélectionné un Pokémon, le jeu choisira au hasard vos coéquipiers et ennemis. Le jeu démarrera alors automatiquement.

Avez-vous besoin de jouer à Pokemon Unite hors ligne ?

Il n’y a pas de réponse définitive à cela; jouer en mode hors ligne vous aidera à mieux comprendre le jeu. En plus de cela, vous pouvez essayer tous les objets du jeu qui doivent être débloqués en vous classant ou en dépensant de l’argent en mode en ligne, y compris tous les Pokémon, les objets détenus, les objets de combat, etc.

Le mode hors ligne, pour l’instant, n’offre que des matchs standard 5v5, et il convient de noter qu’il n’offre aucune récompense. Le mode hors ligne peut également être très pratique s’il n’y a pas de connexion Internet active disponible et que vous avez besoin de quelque chose pour vous divertir.