Comment jouer à PUBG: New State avec des amis

PUBG: New State est disponible pour les appareils Android et iOS, donnant une tournure futuriste à la populaire franchise Battle Royale. Alors que son pain et son beurre sont sa carte de bataille royale à 100 joueurs, New State propose également des modes 4v4 comme Team Deathmatch, vous permettant de faire équipe avec des amis et d’affronter d’autres joueurs.

Comme PUBG Mobile, New State ne prend pas entièrement en charge les contrôleurs, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser certains des meilleurs contrôleurs mobiles pour jouer avec vos amis. Si vous êtes d’accord avec les commandes tactiles, alors montez à bord.

Comment ajouter des amis dans PUBG: New State

Vous pouvez ajouter autant d’amis que vous le souhaitez, mais gardez à l’esprit que vous ne pouvez faire équipe qu’avec un maximum de trois autres joueurs à la fois.

Sur la gauche de l’écran du lobby, sélectionnez Ajouter un ami si vous n’en avez pas encore.

Si vous avez des amis et que vous souhaitez en ajouter un autre, sélectionnez l’icône en haut à droite.

Source : Android Central Select Ajouter un ami dans le coin inférieur droit. Entrer le Nom d’utilisateur de l’ami que vous souhaitez ajouter.

Sélectionner Ajouter.

Source : Android Central Select Envoyer une demande.

Alternativement, si vous associez votre compte Facebook, vous pouvez également rechercher des amis de cette façon. Sélectionnez simplement la bascule Facebook en haut de la page d’amis.

Avant de créer un compte, vous aurez également la possibilité de vous connecter à l’aide de votre compte Gmail ou Facebook. Si vous souhaitez faciliter le processus et que vous vous connectez bien avec Facebook, vous pouvez choisir de le faire en premier.

Comment inviter et jouer avec des amis dans PUBG: New State

Sur la gauche de l’écran du lobby, sélectionnez Inviter à l’équipe.

Sélectionnez quelqu’un de votre liste d’amis, clan ou joueurs récents.

Source : Android Central Select Inviter.

Faites équipe

La meilleure partie des jeux multijoueurs est de jouer avec des amis, et PUBG: New State vous permet de les inviter facilement à votre jeu. Le lancement a été un peu difficile avec des problèmes de serveur et d’autres bogues, mais le développeur a déjà mis en œuvre des mises à jour et effectué la maintenance du serveur pour améliorer les performances sur tous les appareils. Avec une feuille de route de contenu prévue, PUBG: New State est là pour rester.

