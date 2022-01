Comment jouer à Resident Evil 2 Remake en VR gratuitement

Gif : Capcom / leadergamer1 / Kotaku

Le remake de Resident Evil 2 de 2019 était fantastique, mélangeant l’action et le combat à la troisième personne de Resident 4, avec les frayeurs et les visuels de Resident Evil 7. Mais maintenant, grâce à un fan mod impressionnant, vous pouvez revisiter cette lueur d’horreur de survie- dans la réalité virtuelle, ce qui semble à la fois excitant et très effrayant.

Comme repéré pour la première fois par UploadVR en août 2021, ce mod VR pour RE2/RE3 a fait vibrer de nombreux passionnés de réalité virtuelle pendant des mois. Et maintenant, un mod pour RE2 et RE3 a été téléchargé sur GitHub, permettant à quiconque possède une copie de l’un ou l’autre des jeux d’horreur de survie de se lancer dans Raccoon City d’une toute nouvelle manière.

La raison pour laquelle tant de fans de VR étaient enthousiasmés par ce mod était due à la quantité de travail que le créateur du mod, Praydog, a mis dans le projet. Les armes, comme le couteau, ont une collision 3D complète, permettant aux joueurs de se balancer et de poignarder les ennemis en utilisant un mouvement naturel. Le mod prend également entièrement en charge les commandes de mouvement, vous permettant d’éliminer rapidement les zombies ou de vous débattre dans une peur totale alors qu’un lécheur vous surprend d’une ombre sombre que vous n’avez pas vérifiée.

Le mod permet également aux joueurs de regarder toutes les cinématiques de RE2 et RE3 en 3D, bien que UploadVR prévienne que cela pourrait casser certaines scènes car vous pouvez voir des choses que vous n’auriez jamais dû voir.

La qualité de ce mod VR est encore plus impressionnante lorsque vous vous souvenez que les remakes de Resident Evil 2 et 3 étaient des jeux de tir à la troisième personne, donc ajouter des commandes de mouvement à la première personne et en temps réel au jeu n’était pas une chose facile à tirer désactivé. Pourtant, Praydog a brillamment réussi sur la base des images du mod partagées par leadergamer1.

Avec ces mods et le port officiel Resident Evil 4 Occulus Quest 2 sorti l’année dernière, ainsi que la possibilité de jouer à RE7 en utilisant PSVR, vous pouvez jouer à travers une grande partie de la franchise Resident Evil en réalité virtuelle. (Si vous êtes assez courageux.)

Maintenant, j’attends juste que Capcom ajoute le support VR à Resident Evil Village. Et pour apporter également la prise en charge de PC VR à RE7.