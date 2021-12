Comment jouer à Rocket League Sideswipe avec le contrôleur

Vivez une expérience semblable à une console en jouant à Rocket League Sideswipe sur votre mobile.

Rocket League Sideswipe est la version mobile du célèbre titre de football automobile, Rocket League. Cela signifie qu’il est désormais possible pour les fans de jouer à ce jeu n’importe où et n’importe quand.

Cependant, vous pourriez ne pas être à l’aise avec le passage d’un grand écran à un plus petit, et avec cela, vous n’aurez accès à aucun des boutons physiques comme sur un PC ou une console. Eh bien, la bonne nouvelle ici est que vous pouvez jouer à Rocket League Sideswipe avec un contrôleur, et voici comment le faire.

Étapes pour jouer à Rocket League Sideswipe avec manette

Vous pouvez jouer à Rocket League Sideswipe avec n’importe quel contrôleur compatible avec votre appareil. La première chose que vous devez faire est de connecter votre mobile au contrôleur via Bluetooth. Ensuite, ouvrez Rocket League Sideswipe et vous devez pouvoir utiliser votre manette pour naviguer dans le jeu.

Voici la liste des boutons que vous pouvez utiliser pour jouer à Rocket League Sideswipe si vous utilisez une manette PlayStation ou Xbox :

Avance: Stick analogique gauche (PlayStation et Xbox)

Tourne à gauche: LT (Xbox), L2 (PlayStation)

Tourner à droite: LB (Xbox), L1 (PlayStation)

Renforcer: B ou X (Xbox), Rond ou Carré (PlayStation)

Saut: A ou Y (Xbox), X ou Triangle (PlayStation)

Double saut: Appuyez deux fois sur votre bouton de saut

Vous pouvez choisir le bouton Boost et Jump selon votre choix dans les paramètres du jeu, mais aucune autre commande ne peut être modifiée pour le moment.