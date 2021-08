Comment jouer aux chroniques de Great Ace Attorney avec l’audio japonais original – Guide

The Great Ace Attorney Chronicles a finalement obtenu la localisation anglaise dont nous rêvons depuis des années, mais… et si nous voulions réellement la jouer avec l’audio japonais original pour une authenticité maximale ?

C’est tout à fait possible, il s’avère que nous allons vous montrer comment !

Ce que vous voudrez d’abord faire, c’est vous assurer que vous avez sauvegardé votre partie et accédez au menu principal.

De là, allez dans “Options”, et sélectionnez “Langue”, et vous aurez la possibilité de basculer entre l’audio japonais et anglais. Cette option n’est pas disponible pendant que vous jouez dans l’un des cas, et elle n’affecte apparemment que les lignes vocales réelles – qui peuvent principalement être entendues dans les interjections “Objection”, “Hold It”, “Scuse Me”, ainsi que les scènes animées. Le texte sera toujours en anglais, donc c’est plus pour la saveur qu’autre chose.

Le japonais est “ちょっと!” — “Chotto!”, signifiant “excusez-moi!”

Amusez-vous à jouer dans la langue originale !