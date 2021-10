Comment jouer avec le démineur 553 Bitcoin ?

Fatigué de jouer au même vieux jeu de démineur de grand-père ennuyeux sur votre PC Windows ? Avez-vous déjà entendu parler du démineur Bitcoin ? Eh bien, vous devriez peut-être faire une mise à niveau.

Alors que l’industrie du jeu Bitcoin se développe, les développeurs de jeux retouchent maintenant les vieux classiques rétro comme le dragueur de mines. Fini le temps des bombes, des drapeaux et des visages souriants, et voici le monde impressionnant du dragueur de mines bitcoin moderne. Associé à des graphismes, des effets et des statistiques étonnants, le dragueur de mines bitcoin moderne est un pur succès. Vous trouverez non seulement facile de jouer à notre démineur, mais ce sera très amusant. Allez au-delà du simple jeu occasionnel et devenez un pro tout en gagnant de l’argent avec notre démineur bitcoin.

Comment jouer

Tout comme le classique rétro, vous avez une surface quadrillée unie avec une série de carrés dessus. Notre dragueur de mines Bitcoin est une grille de 5 par 5.

Pour jouer, survolez chaque carré avec votre souris et cliquez sur l’une des cases. Cela révélera soit une boîte verte, soit une boîte rouge. Maintenant, ce sont ces boîtes rouges qu’il faut éviter car ce sont les mines. Les boîtes rouges ont une boule de bowling avec un fusible dessus pour représenter la mine.

Lorsque vous cliquez sur un carré et qu’une case verte avec un sac d’argent bitcoin apparaît, vous gagnez la partie. Plus vous révélez de cases vertes, plus vous gagnez d’argent.

Une fois qu’un joueur parvient à éviter les mines et révèle toutes les cases vertes, il a terminé le jeu. Ils recevront le maximum de gains du jeu qui est une somme en Bitcoin, en plus de ce qu’ils avaient misé.

Ayant une bonne stratégie combinée avec un peu de chance, les joueurs peuvent facilement sortir du champ de mines et terminer le jeu.

Encaisser vos gains

À se désister entrez simplement une adresse bitcoin valide dans la case de retrait, définissez le montant et cliquez sur retirer. Nos paiements sont rapides et pratiques.

Non seulement notre jeu est super amusant et facile à jouer, tout comme le classique, mais nous offrons certaines des meilleures cotes dans l’arène du jeu bitcoin.

Pourquoi jouer avec nous

Notre démineur est entièrement en ligne, vous n’avez donc pas besoin de téléchargements ni de logiciels spéciaux sur votre PC ou votre appareil pour jouer. Notre démineur Bitcoin a une interface simple, il est super rapide à charger (pas de décalage) et vous jouez directement depuis votre navigateur.

Notre compétitif avantage maison de seulement 1% signifie que notre jeu a l’une des meilleures chances de l’industrie du jeu de bitcoin et cela garantit que nos joueurs ont les meilleures chances et les meilleures chances de gagner et de repartir avec de l’argent, par rapport à d’autres jeux de démineur de bitcoin là-bas Savez-vous quoi d’autre rend notre jeu de démineur génial ? Il y a pas d’inscription pour jouer le jeu. Nous exigeons pas d’e-mails et pas de détails personnels jouer, donc une fois que votre dépôt atteint notre compte, vous êtes prêt à partir. Quel est le montant minimal obligé de jouer ? Les joueurs n’ont besoin que d’un au moins 1 $ dans leur compte pour jouer. Déposez simplement 1 $ ou plus sur l’adresse bitcoin de votre compte, attendez deux confirmations et vous êtes prêt.

Aucune vérification jouer. Il n’y a pas de téléchargement de pièce d’identité, de factures de services publics, etc., et c’est parce que nous avons pas de politique KYC afin que les joueurs puissent se lancer directement dans le jeu et le faire de manière anonyme.

Pour l’instant, nous n’acceptons que Bitcoin comme mode de paiement par défaut, mais cherche à en ajouter d’autres altcoins à l’avenir. Nous n’avons besoin d’aucune autre information que l’adresse de votre portefeuille Bitcoin, c’est-à-dire l’endroit où vous souhaitez retirer vos gains Bitcoin.

553 Démineur Bitcoin : https://minesweeper.games