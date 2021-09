Comment jouer gratuitement à la bêta de CoD Vanguard sur PC et Xbox

in

La version bêta de Call of Duty Vanguard est maintenant disponible, mais les fans de CoD sur Xbox et PC devront attendre un peu plus longtemps pour la télécharger et la jouer gratuitement.

Il ne sera complètement lancé qu’en novembre où il sera en concurrence massive avec Battlefield 2042 suite à son retard. Et les deux derniers mois de l’année promettent d’être très excitants pour les fidèles de Call of Duty, car les fans reviendront non seulement à la Seconde Guerre mondiale, mais recevront également une toute nouvelle carte Warzone dans le Pacifique.

L’intégration entre le dernier opus et Warzone sera similaire à Black Ops Cold War, mais – avant les vacances – vous pouvez essayer certains des modes multijoueurs uniques de Sledgehammer Games maintenant ou très bientôt.

Comment jouer à la version bêta de Call of Duty Vanguard

Vous ne pouvez jouer à la version bêta de Call of Duty Vanguard pour Xbox et PC pour le moment que si vous avez précommandé une édition du jeu.

Les fidèles PlayStation de Sony peuvent profiter de la démo ouverte gratuitement aujourd’hui, tandis que la communauté PC et Xbox doit attendre jusqu’à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST le 18 septembre. Toutes les démos se termineront ensuite le 20 septembre.

Si vous êtes vraiment désespéré de rejoindre le champ de bataille et de commencer à tirer, vous pouvez pré-commander l’un des packages d’Activision dès maintenant. Cependant, nous vous recommandons simplement d’attendre demain la sortie de la version gratuite.

Comment télécharger la version bêta de CoD Vanguard sur PC

Les fans de Call of Duty peuvent uniquement télécharger la version bêta de Vanguard sur PC à partir de battle.net.

En supposant que vous ayez précommandé le jeu, vous pourrez l’installer à partir de sa page de jeu et commencer à jouer dès maintenant. Vous devez également avoir précommandé le jeu sur Xbox pour le télécharger depuis la boutique Microsoft.

Si vous êtes sur PlayStation, vous pouvez télécharger gratuitement la version bêta ouverte sur le marché PSN.

Configuration système requise pour le PC

Vous trouverez ci-dessous la configuration système requise pour le jeu :

Le minimum:

CPU: Intel Core i5-2500k / AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8 Go

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits (1909 ou version ultérieure)

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 960 2 Go / GTX 1050Ti 4 Go / AMD Radeon R9 380

Conseillé:

CPU: Intel Core i7-4770k / AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 16 GB

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits (dernier Service Pack)

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 1070 8 Go / GTX 1660 6 Go / AMD Radeon RX Vega 56

