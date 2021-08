Comment jouer, récompenses et combien de vagues

La mise à jour Red Dead Online Call to Arms est maintenant disponible pour jouer et elle doit survivre à une douzaine de vagues d’ennemis.

Rockstar a été occupé ces derniers temps car ils ont récemment publié la mise à jour RDO Blood Money pour les quelques cowpokes restants dans l’ouest sauvage. Cela vient d’introduire un nouveau pass Quick Draw Club avec des récompenses élégantes, et il y en aura deux autres avant que toutes les choses méchantes et diaboliques n’arrivent.

Vous voudrez acheter chacun des laissez-passer Quick Draw Club pour obtenir leurs récompenses et le pack Halloween gratuitement, mais vous voudrez également commencer à protéger la propriété contre de l’argent et d’autres prix.

Red Dead Online : L’argent du sang

BridTV

3329

Red Dead Online : L’argent du sang

822074

822074

centre

13872

Comment jouer à Call to Arms dans Red Dead Online ?

Vous devez d’abord récupérer une lettre de « J » pour pouvoir jouer au mode de survie Call to Arms dans Red Dead Online.

Tout ce que vous avez à faire est simplement de vous rendre dans votre camp RDO et de récupérer le message dans votre boîte postale. Si vous êtes déjà dans les champs sur votre destrier sauvage, vous pouvez à la place recevoir le message d’un bureau de poste.

Une fois que vous avez saisi les télégrammes, vous devez ensuite ouvrir votre sacoche et faire défiler jusqu’aux documents. Sélectionnez des télégrammes, ouvrez Call to Arms, puis examinez toutes les missions disponibles dans des villes et des zones telles que Blackwater et Valentine.

Combien de vagues ?

Il y a dix vagues dont vous avez besoin pour survivre pour terminer les missions Call to Arms dans Red Dead Online.

Vous pourrez faire équipe avec un groupe de quatre joueurs au total et vous devrez défendre la propriété conformément au contrat. Comme vous vous en doutez, chaque tour devient plus difficile avec un assaut de bandits plus dur et plus important.

Les missions commencent avec cinq minutes de préparation, ce qui inclut le positionnement des membres de votre groupe. Vous voudrez également préparer vos armes pour ne pas vous retrouver nu à la hanche lorsque les méchants arrivent.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Le contrat de Cornwall est une série de crimes ciblant le magnat notoire, vous chargeant d’infiltrer le cœur de Cornwall Kerosene & Tar dans les Heartlands pour obtenir Capitale au nom de Guido Martelli. Maintenant dans Red Dead Online : https://t.co/CFENbehap0 pic.twitter.com/fea6TWcvmN – Rockstar Games (@RockstarGames) 10 août 2021

Récompenses de l’appel aux armes en ligne de Red Dead

Les récompenses pour avoir survécu aux dix vagues et terminé la mission sont 3X RDO$, XP et Gold pour chaque joueur.

Non seulement cela, mais vous recevrez également une offre de 30% sur tout article de novice ou de rôle prometteur dans les 72 heures. Maintenant, tout cela n’est pas mal du tout pour tirer des dizaines de chair à canon.

RDO : Qu’est-ce que la Capitale et comment l’obtenir

Dans d’autres nouvelles, Madden 22: date de sortie de l’essai d’accès anticipé d’EA Play et comment jouer