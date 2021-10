Comment jouer tôt à la nouvelle carte de la zone de guerre | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, Persia parle de l’intégration de Call of Duty: Vanguard avec Warzone le 2 décembre 2021. Warzone Pacific apportera également l’arrivée du système anti-triche RICOCHET récemment révélé pour aider, espérons-le, à réduire le problème de triche en cours de Warzone sur le le jour même de son lancement.

Persia parle également d’un jeu mobile appelé Combat Master accusé d’avoir copié le gameplay et l’interface utilisateur de Modern Warfare 2019. Au 28 octobre, Combat Master Online FPS est toujours disponible au téléchargement et à la lecture, mais on ne sait pas combien de temps Activision laissera passer ce clone apparent sans aucune action en justice.

Plus tard dans la vidéo, la version physique de la trilogie GTA sur Switch nécessiterait toujours un téléchargement. Sur l’eShop, The Definitive Edition apparaît sous la forme d’un ensemble contenant les trois jeux GTA en tant que produits distincts, chacun avec un seul avis « non disponible à l’achat ». Cependant, il semble que Grand Theft Auto: Vice City aura besoin d’un téléchargement séparé, à la fois lors de l’achat physique et numérique.