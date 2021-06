Comment Julie Nathanson d’Avengers Assemble se sent à propos du film Black Widow présentant Yelena Belova

Certes, les parcours respectifs des versions de Florence Pugh et Julie Nathanson de Yelena Belova seront bien différents. Comme Nathanson l’a souligné, non seulement sa Yelena est-elle finalement passée par Crimson Widow, mais le plus souvent elle n’était pas une adversaire de Natasha et des autres Avengers plutôt qu’une alliée. Avec Yelena de Pugh, il semble qu’elle aidera principalement Natasha pendant son film solo, même si cela ne veut pas dire que les deux n’auront pas de conflits ou de désaccords. Après tout, nous avons déjà vu dans les bandes-annonces de Black Widow qu’ils entrent dans une brève escarmouche après s’être vus pour la première fois depuis des années.