J’ai eu la chance de parler à Justin Theroux avant la première de The Mosquito Coast et lui ai demandé ce qu’il pensait de la performance de Ford. Theroux, qui avait l’avantage de pouvoir parler fréquemment à son oncle du personnage pendant la production, a partagé ses réflexions sur le portrait d’Allie Fox par Harrison Ford et sur la similitude des deux.