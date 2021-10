Comment j’utilise la technologie de fitness pour m’entraîner pour mon marathon

La course à pied est dans le sang de ma famille. Mon père a terminé deux 100 milles, plusieurs 50 milles et 51 marathons, dont deux marathons de Boston. Mon oncle Tim continue d’éliminer les ultramarathons, et il a bien plus de 70 ans. Mon cousin Colton s’est fait botter le cul en tant que sprinter, et ma sœur court toujours avec désinvolture 10 km quand elle n’est pas avocate.

Je n’ai jamais combattu mon destin de coureur. En plus de quatre ans de cross-country, j’ai couru les 800 et 1600 mètres sur piste tout au long du lycée, dépassant finalement la barre des 5 minutes. Depuis lors, j’ai rejoint certains clubs de course locaux et j’ai couru autant de courses que je pouvais me permettre de garder mon avantage, même si je suis loin de la forme du lycée ces jours-ci.

Rester en forme pour courir est difficile avec un travail exigeant, COVID-19 et l’attrait des jeux vidéo pour vous retenir.

Les 18 derniers mois ont été difficiles pour ma forme physique (et mentale). Courir masqué, sans un groupe de coureurs pour me garder motivé, était affreux. Je n’ai jamais voulu être le crétin haletant sur les autres piétons, et les directives du CDC sur les activités de plein air indiquant qu’il était sûr de faire de l’exercice sans masque à l’extérieur ont pris plus d’un an pour arriver et apaiser ma paranoïa. Mon kilométrage, mon rythme et mon moral étaient tous au plus bas.

Maintenant, j’ai décidé de rebondir. Je me suis inscrit au marathon international de Californie en décembre et j’augmente mon kilométrage pour me remettre en forme. Et parce que mon travail concerne uniquement les téléphones et les technologies de fitness, j’utilise mon entraînement au marathon pour déterminer précisément à quel point les meilleures applications de course et trackers de fitness sont utiles pour améliorer votre endurance et votre vitesse.

À l’époque de mon (père), ils n’avaient pas de Fitbits !

Le père de Michael Hicks, n°3813, terminant le marathon de Boston en 1979. Source : Michael Hicks / Android Central

Si vous regardez les guides d’entraînement au marathon, tout est question de kilométrage et de rythme. Bien sûr, vous pouvez faire de l’entraînement croisé ou de la musculation pour une meilleure condition physique globale, et des courses plus rapides comme des intervalles ou des courses tempo vous prépareront pour le jour de la course. Mais dans l’ensemble, l’entraînement pour un marathon est une question de chiffres. Pour cela, vous pouvez vous fier à une montre GPS à l’ancienne ou à aucune technologie si vous êtes dévoué.

À son apogée, mon père courait 16 milles par jour, à plus ou moins long terme, sans aucune technologie, à l’exception d’un lecteur de CD Walkman qu’il emportait avec lui les jours de convalescence pour se détendre. Je viens de présenter à mon père son premier smartphone à 79 ans, qu’il était prêt à essayer, mais il n’a jamais montré autant d’intérêt pour la technologie.

Certains coureurs ignorent la technologie et se poussent simplement sans distraction. D’autres s’appuient sur des applications et des gadgets pour leur dire comment ils ont fait. Une méthode est-elle meilleure qu’une autre ?

Dans mon cas, j’ai utilisé des applications de fitness comme Strava et Runtastic pour suivre mes progrès au fil des ans. Et très récemment, j’ai commencé à porter des trackers de fitness pour avoir une meilleure vue de la façon dont mon corps gère les entraînements.

Mais connaître votre kilométrage ou votre rythme actuel vous aide-t-il vraiment à continuer pendant une course ? Je connais des coureurs qui portent des montres de fitness mais qui collent sur l’écran pour que les données ne les distraient pas pendant une course. Dans mon cas, les données GPS m’incitent parfois à courir un kilomètre de plus après être prêt à m’arrêter… ou me font courir plus fort que je ne le devrais pour atteindre le bon rythme, me fatiguant prématurément et limitant ma distance.

Pour les huit prochaines semaines de bachotage de préparation au marathon, mon objectif sera de décider si tout faire avec la technologie du fitness s’avérera plus utile ou gênant.

Marcher comme un olympien

Roberto Mandje, directeur de la formation et de l’éducation des coureurs pour les New York Road Runners et ancien olympien, a déclaré qu’il ne comptait pas toujours sur la technologie pour l’entraînement, la course ou l’analyse post-course.

Roberto Mandje, directeur de la formation et de l’éducation des coureurs pour les New York Road Runners et ancien coureur de fond olympique. Source : NYRR

“Pendant la majeure partie de l’année, je n’utilise aucune technologie en dehors de ma montre GPS pour m’assurer de couvrir la distance que j’ai l’intention de parcourir”, a déclaré Mandje. “Tant que je sors quelques fois par semaine pour courir, je sais que je garderai une forme physique de base.”

Mandje a ajouté que ce n’est que lorsqu’il commence sa préparation au marathon qu’il commence à accorder une plus grande attention à des mesures spécifiques de santé et de course à pied.

En particulier, il fait très attention à son rythme cardiaque. Pour augmenter correctement votre kilométrage et votre endurance, il pense que les coureurs doivent suivre la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque maximale et les moyennes à différents niveaux d’intensité. Lors de la planification d’une course facile ou de seuil, “vous familiariser avec votre moniteur de fréquence cardiaque et vos plages vous aidera à éviter d’aller trop fort les jours où vous devriez courir plus lentement pour récupérer, même si vous vous sentez bien”.

Mais de quelles autres mesures un marathonien potentiel devrait-il se soucier ? Vous obtenez des statistiques de base comme le rythme et les fractionnements à partir d’une application de course, mais certaines des meilleures montres de course peuvent vous donner des informations sur votre temps de contact au sol, la longueur de votre foulée, votre cadence et d’autres statistiques de forme de course. Quelle sera leur valeur pour un profane qui court ?

“Je pense qu’il y a un moment et un endroit pour ce genre de mesures, mais pour la plupart des coureurs, plus récents ou non, il serait préférable de visiter un laboratoire de sport ou de course à pied pour avoir correctement leur démarche, leur foulée, leur cadence et leur biomécanique globale. [measured].” — Roberto Mandje, directeur de la formation et de l’éducation des coureurs pour les New York Road Runners et ancien olympien

Mandje a déclaré qu’il se concentrait sur les kilomètres, le rythme et le gain d’altitude de sa technologie de fitness pour garder l’entraînement simple. Il choisit également de courir efficacement et « en lui-même » pour garder son corps sous contrôle. Il gère ses foulées, il veille donc à ne pas trop se surmener en se souciant de détails comme la cadence précise ou la longueur des foulées.

“Je pense qu’il y a un moment et un endroit pour ce genre de mesures, mais pour la plupart des coureurs, plus récents ou non, il serait préférable de visiter un laboratoire de sport ou de course à pied pour avoir correctement leur démarche, leur foulée, leur cadence et leur biomécanique globale. [measured]”, a-t-il dit. Sinon, principalement pour les nouveaux coureurs, vous vous retrouverez à lire des nombres sur votre application et à les comparer avec des nombres génériques d’Internet, puis vous commencerez à rechercher ces nombres sans savoir si vous devriez vraiment le faire et quelle est votre cadence optimale. et la longueur de la foulée doit être.”

De même, Mandje a mis en garde contre un comptage trop zélé des calories. De nombreuses applications de santé et de remise en forme vous encouragent à enregistrer les aliments et à suivre l’apport calorique, mais Mandje a déclaré que “toutes les calories ne sont pas créées égales, en particulier lorsque l’entraînement pour un marathon, car un régime de 2 000 / jour sera différent pour une personne principalement sédentaire vs. quelqu’un qui est en train de s’entraîner au marathon.”

Au lieu de cela, Mandje a déclaré que les coureurs devraient demander conseil à un diététicien ou à un nutritionniste agréé pour établir des objectifs sains, plutôt que d’adopter une approche de bricolage et de se faire du mal.

Mais en termes de suivi général de l’exécution, Mandje est tout à fait pour s’appuyer sur des applications. Par exemple, il avait l’habitude de tenir un journal d’entraînement avec un stylo et du papier, en notant ses performances et ses sentiments pendant la course et à quelle heure de la journée il a commencé. Désormais, il utilise Strava, qui enregistre automatiquement la plupart de ces données utiles. Il recommande également de revoir les courses passées pour rechercher des tendances, par exemple si vous courez mieux le matin ou l’après-midi.

De nombreux coureurs ont tendance à pointer le nez sur ceux qui comptent sur les services de streaming musical pendant les courses, considérant que les écouteurs sont une béquille ou une distraction dangereuse. J’étais donc heureux d’entendre que Mandje ne méprisait pas les coureurs amateurs de musique (comme moi).

“Une liste de lecture de chansons inspirantes et motivantes donnera [runners] ce coup de pouce supplémentaire pour passer un entraînement ou une journée difficile », a-t-il déclaré.

Il a modifié le fait que cela devrait être “une combinaison de préférences personnelles et d’équilibre”, ce que j’ai interprété comme signifiant que les coureurs ne voudront peut-être pas s’appuyer sur des bandes sonores à BPM élevé pour passer à travers chaque course.

Mon expérience running/tech

Dans l’ensemble, “l’équilibre” semblait être le message central derrière les conseils de Mandje. Suivez vos données de course, mais ne les utilisez pas comme un substitut à des conseils professionnels. Utilisez des métriques de course pour vous assurer que vous courez fort certains jours, mais pas trop fort les autres. Et ne passez pas trop de temps à suranalyser vos données : la plupart du temps, une longue course permettra d’atteindre vos objectifs de mise en forme, que vous la suiviez ou non.

Dans le passé, je me préparais pour les longues courses en augmentant simplement mon kilométrage et en faisant de mon mieux pour rester dévoué à mon objectif. Mais cette fois, je prévois d’utiliser la technologie pour me tenir responsable. J’utiliserai les notifications d’applications de fitness pour me faire honte de faire mes entraînements quotidiens, surveiller ma fréquence cardiaque pour éviter l’épuisement et tester différents équipements de course pour voir lesquels, le cas échéant, m’aident plus que d’autres.

Au cours des deux prochains mois, je vérifierai périodiquement mes conclusions. J’ai amassé des bracelets de fitness de Fitbit, Garmin, Amazfit et d’autres pour comparer la façon dont ils suivent mes données et motivent mes courses. J’analyserai mes données de fitness des meilleures applications de course aux applications spécifiques aux fabricants comme Fitbit et Garmin. Je vais également expérimenter avec des applications plus universelles telles que Strava et Google Fit pour voir comment elles se comparent. La technologie et la course à pied vont-elles vraiment de pair ? Il est temps de le découvrir.