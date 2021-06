Comment Kandi Burruss de Real Housewives pense que son nouveau spectacle se comparera à Reality Spinoff Empire de Lisa Vanderpump

Kandi Burruss a fait sa marque dans presque tous les domaines du divertissement et au-delà : en tant que membre du groupe de filles R&B des années 90 Xscape, à travers des rôles à Broadway, via la populaire série scénarisée The Chi, à travers ses nombreux restaurants et même avec son sexe populaire. commerce de jouets. Cela dit, elle n’a eu qu’un bref succès en élargissant sa renommée de Real Housewives of Atlanta sur Bravo, malgré une variété de retombées uniques comme The Kandi Factory, Kandi’s Wedding et Kandi’s Ski Trip. Ceux-ci ne se sont pas transformés en succès comme Vanderpump Rules de Lisa Vanderpump, qui tourne actuellement la saison 9, ou même Don’t Be Tardy de Kim Zolciak, qui vient de se terminer après huit saisons. Cependant, cette nouvelle série semble définitivement viser à imiter ce succès en fournissant une touche East Coast / Down South sur une idée éprouvée.