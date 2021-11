Comment Kandi Burruss entre dans l’histoire avec un tout nouveau spectacle à Broadway

Avec un casting talentueux dont Pose Dyllon Burnside, Le Chi Luc James et la star de la Black Mafia Family Da’Vinchi, Kandi ne tarit pas d’éloges sur les prospects talentueux qui ont déjà ravi les invités, notamment Andy Cohen, Cynthia Bailey, Anna Wintour, Nick canon et Jessie J.

« Tous les gars, ils apportent juste quelque chose que j’ai l’impression que les gens n’ont pas eu la chance de voir dans aucune autre émission », a taquiné Kandi. « Je suis juste excité de les voir faire leur truc. »

Jouant au Golden Theatre de New York, Thoughts of a Colored Man mélange la parole, la poésie slam, le rythme et l’humour dans une nouvelle pièce pour un nouveau Broadway. Alors que les organisateurs taquinent les invités en ligne : Bienvenue dans la vie intérieure vibrante d’être Noir, fier et prospère au 21e siècle.