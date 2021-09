Comment Kanye West suit les traces de Kim Kardashian avec une nouvelle marque

in

Kanye ouest sait qu’un “diable dans une nouvelle robe” a besoin d’une demeure humble tout aussi feu.

Le rappeur de 44 ans, qui a récemment sorti son 10e album studio, Donda, travaille déjà dur avec un nouveau projet passionnant – et cela n’a rien à voir avec la musique. En fait, il semble que Kanye suivra bientôt les traces de Martha Stewart, Gwyneth Paltrow et son ex Kim Kardashian.

Selon l’Office américain des brevets et des marques, le designer Yeezy s’apprête à lancer sa propre marque lifestyle.

Plus précisément, le rappeur Jesus Is King a pour objectif de lancer une variété d’articles pour la maison, avec des articles de marque tels que des couvertures, des taies d’oreiller, des rideaux de douche, des serviettes, des sets de table, des tentures murales en textile (pour n’en nommer que quelques-uns), ainsi qu’un gamme d’articles de maison pour enfants portant tous son nom.

L’artiste “Flashing Lights” a déposé la demande de marque le 27 août, selon les archives publiques.