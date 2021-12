Comment Kanye « Ye » West pensait que Kim et ses enfants le soutenaient au Drake Show

Malgré leur séparation, Kim Kardashian s’est présentée pour soutenir son ex Kanye ouest à son dernier concert.

Le jeudi 9 décembre, Ye et Drake ont mis de côté leur querelle de plusieurs années pour leur concert-bénéfice « Free Larry Hoover » au Los Angeles Memorial Coliseum. Kim était avec elle et les deux aînés de Kanye, Nord Ouest, 8 et Saint-Ouest, 6, leur cousin maçon disick, Onze, Kendall Jenner et son petit ami et star de la NBA Devin booker, et maman Kris Jenner et son copain Corey pari.

Une source a dit à E! News qu’avant le début du spectacle, Kanye avait joué avec les enfants dans les coulisses d’une suite VIP réservée pour eux et Kim. L’initié a déclaré: « Cela semblait signifier beaucoup pour lui qu’ils étaient là – surtout que Kim était là » au concert.

« La seule chose qui comptait pour Kanye, c’était que Kim et son peuple étaient pris en charge », a ajouté la source. « C’était très important pour lui que Kim aille bien et il a clairement indiqué que c’était une priorité. Il avait expliqué qu’il voulait juste récupérer sa famille. »