Comment Kanye « Ye » West se sent vraiment à propos de sa nouvelle « Muse » Julia Fox

Tandis que Kanye « Ye » West considère julia renard sa nouvelle muse, leur relation amoureuse n’est pas sérieuse.

L’artiste de rap et designer, qui a été en instance de divorce avec Kim Kardashian au cours des 11 derniers mois, et l’actrice de Uncut Gems a eu son premier rendez-vous pendant les vacances du Nouvel An, à Miami. Quelques jours plus tard, ils se sont rendus à New York, où ils ont regardé une pièce de Broadway et ont dîné ensemble, au cours desquels Ye, 44 ans, a demandé à un photographe professionnel de la prendre en photo. Il a ensuite surpris Julia, 31 ans, avec une séance photo de mode dans un hôtel. Des photos des deux, dont une les montrant en train de s’embrasser, ont été présentées dans un magazine Interview.

Mais malgré la session torride, une source proche de Ye a déclaré que la star du rap avait « exprimé que ce n’était pas sérieux » entre lui et Julia, ajoutant: « Il ne cherche rien pour le moment et est vraiment concentré sur ses affaires. »

Julia est sur la même longueur d’onde en ce qui concerne Ye. Une source proche de l’actrice a déclaré à E! News : « Elle s’amuse et le prend au jour le jour, mais être la mère de son fils est sa priorité numéro un. » Julia a un fils de 12 mois issu d’une précédente relation.