Comment Kate Hudson, John Legend et plus célèbrent les vacances

C’est la période la plus merveilleuse de l’année et ces célébrités en profitent au maximum !

Alors que les températures chutent et que l’année tire à sa fin, les étoiles, y compris Eva Longoria, Queer Eye’s Bobby berk et Jordin Sparks se sont tous retrouvés entraînés dans l’esprit festif des vacances.

En haut de la belle liste se trouvent Chrissy teigen et John legend, qui a organisé une fête de vacances et s’est tout habillé de son plus beau costume de vacances. Alors que John a opté pour un pull de Noël rouge et un jean noir, Chrissy a tout mis en œuvre dans une tenue inspirée du Père Noël avec des bas rouges assortis et une paire d’oreilles de renne.

Grands frères Nicole Franzel-Arroyo a également canalisé son Claus intérieur dans une adorable séance photo sur Instagram qui l’a vue avec son mari, Image de balise Victor Arroyo, déguisés en Mr et Mme Claus, avec leur bébé, Victor « Flèche » Arroyo IV, jouant le rôle d’un elfe très surpris.

« Arrow a eu un aperçu de la liste des méchants et gentils », a-t-elle écrit. « Lequel étiez-vous cette année ?! »

Alors que certains se sont déguisés en Old Saint Nick, d’autres stars ont pris un moment pour s’asseoir avec lui. Cela inclut les collines Spencer Pratt et Heidi montag, qui a emmené leur fils de 4 ans, Pierre de canon, pour rencontrer le Père Noël. Chanteuse Jordin Sparks a aussi pris son fils, Dana Isaiah Thomas Jr., pour rencontrer Kris Kringle à Santa Monica Place.