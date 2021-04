Comment Kate, la “ gardienne de la paix ”, a aidé à réunir à nouveau William et Harry

Les frères se sont joints à 28 autres invités pour les funérailles réduites du duc d’Édimbourg au château de Windsor samedi.

Pendant la procession, les frères ont marché dans un silence solennel de chaque côté de leur cousin Peter Phillips.

À un moment donné, M. Philips a légèrement reculé, permettant aux frères de marcher l’un à côté de l’autre, mais aucun n’a parlé à ce stade.

Une fois à l’intérieur de la chapelle, Harry était assis seul, conformément aux restrictions de Covid-19, tandis que le duc et la duchesse de Cambridge étaient assis ensemble.

Harry avait séjourné à Frogmore Cottage avec la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank et les frères ne se seraient probablement pas vus avant le service.

Après la cérémonie émouvante, Kate, que William appelle le «gardien de la paix» de la famille royale, a commencé à bavarder avec animation avec Harry.

Puis, au lieu de monter dans leurs voitures séparées, Harry, William et Kate ont décidé de retourner au château ensemble.

Bien que portant toujours son masque facial, Harry sembla sourire brièvement en direction de Kate, sa belle-sœur, alors que les trois se promenaient ensemble, loin du reste de la famille.

Quelques instants plus tard, les frères marchaient ensemble, alors que Kate restait en arrière pour parler à Zara Tindall.

Une source royale a déclaré au Sun: “Harry semblait reconnaissant de l’opportunité, et Kate semblait se faire un devoir de laisser les frères marcher seuls ensemble, après avoir brièvement discuté avec Harry également.”

«La friction dont on nous dit qu’elle est survenue est une friction qu’il vaut mieux terminer le plus rapidement possible, et une émotion partagée, un chagrin partagé, à l’heure actuelle à cause de la mort de leur père, leur grand-père, je pense que c’est une opportunité idéale, »Dit Sir John.