Comment Kate Middleton marquera son anniversaire marquant la semaine prochaine | Royale | Des nouvelles

Au lieu de cela, la reine a passé un Noël beaucoup plus petit au château de Windsor avec le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

Et Kate et William auraient passé Noël avec leurs trois enfants et certains membres de la famille Middleton à Norfolk.

Bien que peu de choses aient été confirmées sur le prochain anniversaire de Kate, il existe des traditions d’anniversaire royales qui sont susceptibles d’avoir lieu.

Sur la base des précédents, il est fort probable qu’une nouvelle photo soit publiée pour célébrer l’anniversaire de Kate cette année.