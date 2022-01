Comment Kate Middleton se prépare à sa vie de reine

Celui qui vient avec une promotion assez lourde.

Considéré pendant des années dans certains cercles comme Prince WilliamLa chérie d’université à la voix douce et aux manières douces qui a jeté son dévolu sur le jeune royal bien avant qu’ils ne se croisent dans leur dortoir de première année, elle a depuis longtemps mis fin à ce récit fatigué.

Plus d’une décennie après avoir officiellement accepté son poste, elle a plus que prouvé sa valeur en tant que senior royal, comblant habilement le vide laissé par le prince harry et Meghan Marklede départ rapide et de se tailler une place dans les domaines de l’éducation de la petite enfance, du développement de l’enfant et de la sensibilisation à la santé mentale, prouvant qu’elle est prête à assumer le rôle qui l’attend.

Décrivant la duchesse, qui fêtera son 40e anniversaire le 9 janvier, une source a déclaré à People : « Si elle a besoin d’être à la hauteur, elle le fait – et elle l’a toujours fait. »

Si cela signifie jongler avec une charge de travail accrue – les responsabilités de représenter l’avenir de la famille royale reposent désormais en grande partie sur ses épaules minces – tout en scolarisant à la maison George, 8 ans, et Charlotte, 6 ans, et courir après 3 ans le prince louis, considérez-le comme géré.

« C’est une mère adorée et elle contribue publiquement de la manière que nous voudrions qu’elle le fasse », a déclaré une source de la famille royale à People. « Vous le voyez de plus en plus. La jeune étudiante est devenue notre future reine. »